/“ही फक्त मैत्री नाही…” रुग्णालयात जाऊन नबी-रशीदने दिला शापूरला आधार! मोहम्मद नबीची पोस्ट चाहत्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारी

Mohammad Nabi's post : भारतामध्ये सध्या आयपीएल 2026 सुरु आहे आणि याचदरम्यान अफगाणिस्तानचा खेळाडू मोहम्मद नबीने सोशल मिडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. बुधवारी 13 मे रोजी माजी वेगवान गोलंदाज शापूर झद्रान यांची भेट घेतली.
Mohammad Nabi's post : मागील काही महिन्यांपासू अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर झद्रान एका दुर्मिळ आणि जीवघेण्या आजाराशी लढत आहे. तो मागील काही महिन्यांपासून दिल्लीमधील एनसीआर भागातील एका रुग्णालयात दाखल आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याच्या कुटुंबाने त्याच्यासाठी लग्नाची मागणी केली होती. शापूर झद्रान याला हेमोफॅगोसायटिक लिम्फोहिस्टिओसिस (HLH) या आजाराचे निदान झाले असल्याचे डॅाक्टरांनी सांगितले आहे. आता अफगाणिस्तानचा अष्टपैलू मोहम्मद नबी याने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये क्रिकेटपटू रशीद खान आणि मोहम्मद नबी यांनी बुधवारी 13 मे रोजी माजी वेगवान गोलंदाज शापूर झद्रान यांची भेट घेतली.
दिल्लीमधील रुग्णालयामध्ये भेट घेतल्यानंतर मोहम्मद नबी याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, "आज भारतामधील दिल्लीच्या ग्रेटर नोएडा येथे राशिद खानसोबत आम्ही आमच्या प्रिय मित्र शापूर झद्रान याला भेटण्यासाठी गेलो होतो. त्याची उंची, उत्साह आणि खंबीर मनाचा शापूर त्याचे आम्ही नेहमी कौतुक केले आहे. त्याने देशांसाठी क्रिकेटच्या मैदानावर शौर्याने लढला. त्याला रुग्णालयामधील पलंगावर पडून असलेले पाहून खरोखरच हृदय पिळवटून गेले".
त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहीले आहे की कृपेने आणि आशीर्वादाने त्याला पूर्ण आणि शीघ्र आरोग्य प्रदान करो आणि ते लवकरच निरोगी व्हावा अशी प्रार्थना त्याने केली आहे. तो पुन्हा हसतमुख होऊन त्यांच्या प्रिय कुटुंबात, मित्रांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये पुन्हा एकत्र येवो असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयातील काही फोटो देखील त्याने सोशल मिडियावर शेअर केले आहेत.
Today in Greater Noida, India, along with @rashidkhan_19, we met our dear brother Shapoor Jaan.— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) May 13, 2026
Seeing the same tall, passionate and strong-hearted Shapoor, whom we have always admired fighting bravely on the cricket field, lying on a hospital bed was truly heartbreaking.
May… pic.twitter.com/uTjPcj6vvx
अफगाणिस्तानचा माजी गोलंदाज शापूर झद्रान हा अफगाणिस्तान क्रिकेटला ओळख पटवून देणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेटमधील शापूर झद्रान हा एक महत्वाचा खेळाडू आहे. त्याने त्याच्या कारकीर्दीमधील 44 एकदिवसीय आणि 36 टी20 सामने खेळले आहेत. त्याने त्याच्या एकदिवसीय कारकीर्दीमध्ये 43 विकेट्स घेतले आहेत, तर टी20 क्रिकेटमध्ये त्याने 37 विकेट्स नावावर केले आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्याने 17 विकेट्स घेतले आहेत.