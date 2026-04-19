आयपीएल 2026 दरम्यान राशिद खानच्या घरी आला खास पाहुणा! सोशल मिडियावर दिली आनंदाची बातमी

राशिद खानच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, आयपीएल 2026 सुरू आहे यादरम्यान राशिद बाबा झाल्याची बातमी सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे. त्याने ही आनंदाची बातमी खास फोटो शेअर करुन दिली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 19, 2026, 03:09 PM IST
Photo Credit - Social Media

Rashid Khan became a father : अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकी गोलंदाज राशिद खान सध्या आयपीएल 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाचा भाग आहे. राशिद खान काही वर्षापासून वर्षापासून अफगाणिस्तानच्या संघाचे देखील नेतृत्व करताना पाहायला मिळाला आहे. सध्या आयपीएल 2026 चा या सिझनमध्ये व्यस्त आहे याचदरम्यान त्याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने त्याच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. राशिद खानच्या घराच एक नव्या पाहूण्याचे आगमन झाले आहे. फगाणिस्तानचा स्टार फिरकी गोलंदाज रशीद खान बाबा झाला आहे. 

राशिद खानची सोशल मिडिया पोस्ट 

राशिद खान बाबा झाल्यानंतर सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. यामधे त्याने लिहीले आहे की, अल्हम्दुलिल्लाह, माझा लहान राजकुमार तुझे या जगामध्ये स्वागत आहे. त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर परिवारासाठी प्रार्थनाची विनंती केली आहे. या पोस्टवर अनेक क्रिकेट खेळाडूंनी सोशल मिडियावर राशिदला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याच्या सोशल मिडियावर चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

राशिद खानची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी 

राशिद खान याने आयपीएल 2026 मध्ये पाच सामने खेळले आहेत. आतापर्यत तो प्रभावशाली कामगिरी करु शकला नाही. त्याच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने पाच सामन्यामध्ये सहा विकेट्स घेतले आहेत. कोलकता नाईट राइडर्सविरुद्ध झालेल्या गुजरात टायटन्ससामन्यात राशिद खानने खूप धावा दिल्या होत्या. त्याने केकेआर विरुद्ध जीटी या सामन्यामध्ये त्याने 4 ओव्हरमध्ये त्याने 44 धावा दिल्या. 

राशिद खानची आयपीएलमधील कामगिरी 

राशिद खानच्या आयपीएलमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत 160 हून अधिक विकेट्स नावावर केले आहेत. त्याने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीमध्ये सनराइझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याच्या करिअरच्या बेस्ट स्पेल ही 4 विकेट्स देऊन 24 धावा दिल्या आहेत. आयपीएलमध्ये आतापर्यत त्याने 141 सामने खेळले आहेत. सर्वाधिक विकेट्सने त्याने 2023 मध्ये घेतले होते. आयपीएल 2023 मध्ये त्याने 27 विकेट्स नावावर केले होते. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.

