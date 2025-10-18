3 क्रिकेटरच्या मृत्यूमुळे बसला धक्का, पाकिस्तानच्या एअरस्ट्राईकनंतर राशिद खानने घेतला मोठा निर्णय

Afganistan Airstrike On Pakistan : अफगाणिस्तान - पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये तणावाचं वातावरण पाहायला मिळतं. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतावर एअरस्ट्राईक केला. 17 ऑक्टोबरच्या रात्री झालेल्या या हल्ल्यात जवळपास 10 लोकांचा मृत्यू झाला यात 3 युवा क्रिकेटरचा समावेश होता. या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील युद्धविरामही आता संपुष्टात आला आहे. तर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या ट्राय टी20 सीरिजमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मालिकेत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांचा सहभागी होता. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटर आणि कर्णधार राशिद खान हा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सुद्धा खेळताना दिसायचा. मात्र १७ ऑक्टोबर रोजी अफगाणिस्तानवर पाकिस्तानकडून झालेल्या एअरस्ट्राईक नंतर राशिद खानने पाकिस्तान सुपर लीगमधील संघ 'लाहौर कलंदर्स' पासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. राशिद खानने स्वतः त्याच्या सोशल मीडिया बायोमधून लाहौर कलंदर्सचं नाव हटवलं आहे. राशिद खान आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळतो. त्यामुळे राशिद खानच्या बायोमध्ये गुजरात टायटन्सचं नाव आहे. राशिद खानने हवाई हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या अफगाण नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. रशीद यांनी लिहिले आहे की ते या वेळी त्यांच्या देशातील लोकांसोबत उभा आहे.
अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान एअरस्ट्राईकच्या घटनेवर दुःख व्यक्त केलं. त्यांनी लिहिलं की, 'ही घटना अफगाणिस्तानच्या क्रीडा समुदायासाठी आणि क्रिकेट कुटुंबासाठी एक मोठी हानी आहे. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या ट्राय टी20 सीरिजमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मालिकेत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान सहभागी होणार होत'.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मरण पावलेला कबीर आगा हा अफगाणिस्तानातील पक्तिका प्रांतातील अर्गुन जिल्ह्यातील एक प्रतिभावान तरुण क्रिकेटपटू होता. तो अफगाणिस्तानातील देशांतर्गत क्रिकेटमधील प्रतिभावान क्रिकेटपटूंपैकी एक होता. त्याचवेळी, सिब्घाटुल्लाह आणि हारून यांनाही अफगाणिस्तान क्रिकेटचे भविष्य मानले जात होते. या तिन्ही क्रिकेटपटूंबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या तिन्ही क्रिकेटपटूंच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे.
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर एअरस्ट्राईक कधी आणि कुठे केली?
उत्तर: पाकिस्तानने १७ ऑक्टोबरच्या रात्री अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतावर एअरस्ट्राईक केली. या हल्ल्यात जवळपास १० लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात ३ युवा क्रिकेटर्सचा समावेश होता. यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धविराम संपुष्टात आला आहे.
अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (ACB) काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: ACB ने पाकिस्तानच्या एअरस्ट्राईकवर दुःख व्यक्त केले आणि म्हटले की, ही घटना अफगाण क्रिकेट कुटुंब आणि क्रीडा समुदायासाठी मोठी हानी आहे. यानंतर ACB ने नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या ट्राय टी२० सीरिजमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. या मालिकेत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान सहभागी होणार होते.
राशिद खानने कोणता मोठा निर्णय घेतला?
उत्तर: अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटर आणि कर्णधार राशिद खानने पाकिस्तान सुपर लीगमधील संघ 'लाहौर कलंदर्स' सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने स्वतःच्या सोशल मीडिया बायोमधून लाहौर कलंदर्सचे नाव हटवले आहे. तो आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळतो, म्हणून त्याच्या बायोमध्ये गुजरात टायटन्सचे नाव आहे. राशिदने हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या अफगाण नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली आणि ACB च्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला, असे लिहिले की तो या वेळी देशातील लोकांसोबत उभा आहे.