राशिद खानने नाकारलं भारताचं नागरिकत्व? बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याचा धक्कादायक खुलासा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Rashid Khan Indian Citizenship : अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खान याच्या जीवनावर आधारित 'राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम' हे पुस्तक काहीच दिवसांपूर्वी प्रकाशित झालं. या पुस्तकात राशिद खानने त्याला दोन देशशांकडून नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी ऑफर होती असे सांगितले.   

पूजा पवार | Updated: Apr 20, 2026, 08:13 AM IST
Photo Credit - Social Media

Rashid Khan : अफगाणिस्तानचा स्टार लेग स्पिनर गोलंदाज राशिद खानने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खूप कमी कालावधीत चांगली कामगिरी करून नाव कमावलं आहे. राशिद खान हा अनेक देशांमध्ये सुरु असलेल्या क्रिकेट लीगमध्ये सुद्धा सहभागी होताना दिसतो. तो सध्या आयपीएल 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळतोय. समोर आलेल्या माहितीनुसार अफगाणिस्तानच्या या स्टार क्रिकेटरला अनौपचारिक पद्धतीने दोन देशांनी त्यांची नागरिकता घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. नागरिकेतेसोबतच या देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याची ऑफर सुद्धा राशिद खानला दिली होती. यात भारताचा सुद्धा समावेश होता, मात्र राशिद खानने हा प्रस्ताव नाकारला आणि अफगाणिस्तानकडूनच खेळण्याचं ठरवलं, या सर्व गोष्टी एका नव्या पुस्तकातून समोर आल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या देशांकडून नागरिकत्वासाठी प्रस्ताव? 

'राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम' या पुस्तकाचे लेखक मोहम्मद हांद जाफर याला राशिद खानने सांगितलं होतं की भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी त्याला नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव दिला होता जो त्याने नाकारला. सोमवारी हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं, या पुस्तकात खानला राशिदने सांगितलं की, 'मला ऑस्ट्रेलिया आणि भारत ता दोन्ही देशांकडून नागरिकत्व स्वीकारण्याची ऑफर मिळाली होती, पण मी त्याला नकार दिला. यावेळी राशिद म्हणाला की, 'जर मी माझ्या देशासाठी खेळू शकत नसेल तर मी इतर कोणत्याही देशासाठी खेळणार नाही'. 

पुस्तकात लिहिल्यानुसार राशिद खानने सांगितले की बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने त्याला ही ऑफर दिली होती. राशिद खान म्हणाला की, 'मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि नमस्कार केला. आम्ही बोलू लागलो आणि त्यांनी म्हटले की, 'तुमच्या देशाची स्थिती खूप खराब आहे. तेव्हा तू भारतात येऊन राहा आम्ही तुला भारतीय कागदपत्र देऊ , इथे राहा आणि इथे क्रिकेट खेळ. मी त्यांचं हे बोलणं ऐकून थक्क झालो , मला तेव्हा काय बोलू सुचले नाही पण मी स्मित हास्य करून त्यांना धन्यवाद दिले आणि म्हटले की मी अफगाणिस्तानसाठीच खेळेन'. 

राशिद खानचं करीअर : 

राशिद खान सध्या 27 वर्षांचा असून त्याने अफगाणिस्तानकडून एकूण 117 वनडे, 115 टी २० आणि 6 टेस्ट सामने खेळले आहेत. राशिद खान हा उत्तम फलंदाज आणि गोलंदाज सुद्धा असून त्याने वनडेत 1393 धावा, टी २० मध्ये 622 धावा, टेस्टमध्ये 154 धावा केल्या आहेत. तर वनडे क्रिकेटमध्ये त्याने 210, टी २० क्रिकेटमध्ये 193 आणि टेस्टमध्ये 45 धावा घेतल्या आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Rashid KhanIPL 2026Cricket Newsmarathi newsbcci

