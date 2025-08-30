स्टार क्रिकेटरवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं अचानक निधन

Cricket : अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटर राशिद खानच्या (Rashid Khan) कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राशिदचा मोठा भाऊ हलीम शिनवारीचं अचानक निधन झालं आहे. अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटरने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राशिद खानबाबत संवेदना प्रकट केली. २९ ऑगस्ट पासून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांच्यात खेळवण्यात येणाऱ्या ट्राय सीरिजचा पहिला सामना पार पडला. यानंतर सर्व खेळाडूंनी राशिदच्या भावाला श्रद्धांजली दिली.
इब्राहिम जादरानने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'रशीद खान यांचे मोठे भाऊ हाजी अब्दुल हलीम यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून मला दुःख झाले आहे. कुटुंबात मोठा भाऊ वडिलांसारखा आहे. मी रशीद खान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मनापासून शोक व्यक्त करतो'.
अफगाणिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू असगर अफगाणनेही ही बातमी शेअर केली आणि म्हटले की, 'राशिद खानच्या मोठ्या भावाचे निधन झाल्याची बातमी ऐकून मला खूप दुःख झाले. अल्लाह त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला या कठीण काळात शक्ती देवो'.
Pakistan team offers condolences and prayers on the death of Rashid Khan's elder brother. pic.twitter.com/gxwvXyYdnG
Ahtasham Riaz (ahtashamriaz22) August 29, 2025
ट्राय सिरीजच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळत होते. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानी संघाने 182 धावा केल्या. ज्याच्या प्रत्युत्तरात संपूर्ण अफगाणिस्तान संघ 143 धावांवर बाद झाला. भावाच्या मृत्यूची बातमी मिळाल्यावर सुद्धा दुःख काहीवेळ बाजूला सारून राशिद खान सामना खेळण्यासाठी आला. दरम्यान, एक व्हिडिओ देखील समोर आला असून यात ज्यामध्ये राशिद खान आणि काही पाकिस्तानी खेळाडू बोलत आहेत. या व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी रशीदला मिठी मारताना दिसला.
हेही वाचा : आशिया कप 2025 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल, 'या' वेळी सुरु होणार सामने
राशिद खानने सामन्यात कशी कामगिरी केली?
भावाच्या निधनाच्या दुखःद बातमीनंतरही राशिद खानने सामना खेळला आणि 16 चेंडूत 39 धावांची विस्फोटक खेळी केली, ज्यात 3 चौकार आणि 3 सिक्सरचा समावेश होता. तथापि, त्याची ही खेळी अफगाणिस्तानला पराभवापासून वाचवू शकली नाही.
राशिद खान कोण आहे?
राशिद खान हा अफगाणिस्तानचा स्टार लेग-स्पिनर आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघाचा कर्णधार आहे. तो आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्स, बिग बॅश लीगमध्ये अॅडलेड स्ट्रायकर आणि पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये लाहोर कलंदर्ससाठी खेळतो. त्याने 2018 मध्ये भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात पदार्पण केलं होतं
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्याचा निकाल काय होता?
पाकिस्तानने पहिल्या सामन्यात 182/7 धावा केल्या, ज्यात सलमान अली आघाची नाबाद 53 धावांची खेळी होती. अफगाणिस्तान 143 धावांवर सर्वबाद झाला, आणि हॅरिस रऊफच्या 4 बळींसह पाकिस्तानने 39 धावांनी विजय मिळवला.