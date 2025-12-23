English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
'मी बुलेटप्रूफ गाडीनेच फिरतो', स्टार क्रिकेटरने व्यक्त केली भीती, म्हणाला मी देशात मुक्तपणे फिरू शकत नाही

Rashid Khan : क्रिकेटर्सकडे अनेक आलिशान कार आणि कोट्यवधींची संपत्ती असते. मात्र यात असा एक क्रिकेटर आहे जो केवळ बुलेटप्रूफ गाडीतूनच फिरतो कारण त्याला स्वतःच्या देशात मुक्तपणे फिरण्याची भीती वाटते. 

पूजा पवार | Updated: Dec 23, 2025, 02:06 PM IST
Photo Credit - Social Media

Rashid Khan : क्रिकेट हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध खेळांपैकी एक असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंना प्रसिद्ध आणि पैसा सुद्धा भरपूर मिळतो. परिणामी अनेक क्रिकेटर्सकडे आलिशान गाड्या आणि कोट्यवधींची संपत्ती आहे. अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानला (Rashid Khan) आज जगभरातील लोक ओळखतात. त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं की जसा तो विदेशात फिरू शकतोय तसा मुक्तपणे तो स्वतःच्या देशात फिरू शकत नाही. त्याच्यासाठी संपत्ती किंवा प्रसिद्धीचा अर्थ हा त्याच्या शहरात आरामात फिरणं नाही तर सुरक्षा कवच घेऊन फिरणं हा आहे. केविन पीटरसनशी बोलताना स्पिनरने खुलून सांगितले की तो काबुलच्या  रस्त्यांवर मुक्तपणे चालू शकत नाही आणि त्याला स्वतःच्या सुरक्षेसाठी बुलेटप्रूफ गाड्यांमधून प्रवास करावा लागतो. 

अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानने म्हटले की, 'मी अफगाणिस्ताननढे रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरू शकत नाही. माझ्याकडे बुलेटप्रूफ गाडी आहे आणि ती माझ्या सुरक्षेसाठी आहे. अफगाणिस्तानमध्ये ही अतिशय सामान्य गोष्ट आहे, प्रत्येकाकडे बुलेटप्रूफ गाडी जाते'. 

राशिद खानने बोललेली ही गोष्ट पीटरसनला वेगळी वाटली. राशिद खान ज्या अफगाणिस्तान देशाचा नागरिक आहे त्या देशाचे मागील अनेक वर्ष अस्थिरता झेलली आहे. तिथे बुलेटप्रूफ गाडी कोणतीही लग्झरी नाही तर जीवनातील एक भाग आहे. अफगाणिस्तानातील सर्वात प्रसिद्ध व्यक्तींपैकी एक असलेल्या राशिदने आयपीएल आणि बीबीएल सारख्या लीगमधील यशामुळे प्रसिद्धी, ओळख आणि संपत्ती मिळवली आहे, ज्यामुळे तो शत्रूचं लक्ष्य बनू शकतो. तसेच सध्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांचं राज्य सुरु असून राशिद खानला ते आवडत नाहीये. 

हेही वाचा : रोहित, विराटचं संघात पुनरागमन, बुधवारपासून विजय हजारे ट्रॉफीला सुरुवात, कुठे पाहता येणार Live Streaming?

 

पाहा व्हिडीओ : 

क्रिकेटर राशिद खानने तालिबान महिलांच्या अधिकार आणि शिक्षणावर लावलेल्या बंदीवर टीका केली होती. त्याने ग्लोबल प्लॅटफॉर्मवरून अफगाणीस्तानच्या महिलांसाठी आणि मुलींसाठी आवाज उठवला आहे. हे तालिबानच्या विचारसरणीला आणि शक्तीला आव्हान देणारे आहे. राशिदला माहित आहे की चुकीच्या ठिकाणी किंवा चुकीच्या वेळी असणे धोकादायक असू शकते. राशिद खान खूप शांतपणे बोलला, यावरून तो त्याच्या देशाचे वास्तव किती खोलवर समजतो हे दिसून येते.

 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

