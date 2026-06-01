/BCCI ने दोन वर्षांची बंदी घातलेल्या गोलंदाजाने RCB ला तारलं, फायनलमध्ये चमकदार कामगिरी करून संघाला चॅम्पियन बनवलं

Rasikh Salam IPL 2026 Final : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात गुजरातने 8 विकेट गमावून आरसीबीला विजयासाठी 156 धावांचे आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीचा संघ यशस्वी झाला आणि त्यांनी 5 विकेट राखून सामना जिंकला. सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्ये आरसीबीकडून गोलंदाजी करताना काश्मीरचा अनकॅप्ड खेळाडू असलेल्या रसिख सलाम दारने 4 ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेतल्या. ज्यामुळे फायनलमध्ये आरसीबी गुजरातला अवघ्या 156 धावांवर रोखू शकली. मात्र आरसीबीसाठी जबरदस्त गोलंदाजी करणाऱ्या या गोलंदाजावर काही वर्षांपूर्वी बीसीसीआयने 2 वर्षांची बंदी घातली होती.
अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आरसीबीचा सर्वात यशस्वी फलंदाज रसिख सलाम याने गुजरात टायटन्स विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये 27 धावा दिल्या आणि ३ विकेट घेतल्या. यामाध्यमातून रसिखने गुजरातची मिडल ऑर्डर माघारी धाडली. रसिखने आपल्या गोलंदाजीने निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया आणि रशिद खान यांना पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचे गोलंदाज फायनल सामन्यात गुजरातला 155 धावांवर रोखण्यात यशस्वी झाले.
आयपीएल फायनल सारख्या मोठ्या सामन्यात आरसीबीच्या इतिहासातील खूप कमी गोलंदाजांनी आपली छाप सोडली आहे. रसिख सलाम हा फायनल सामन्यात आरसीबीसाठी सर्वोत्तम गोलंदाजी करणारा जगातील सर्वात दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज बनला आहे.
4/16: अनिल कुंबले विरुद्ध डेक्कन चार्जर्स (2009)
3/27: रसिख सलाम विरुद्ध गुजरात टायटन्स (2026)
3/45: क्रिस जॉर्डन विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद (2016)
रसिख सलामने संपूर्ण सीजन सर्वांना आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित करून सोडलं. आयपीएल 2026 मध्ये तो सर्वात जास्त विकेट घेणारा अनकॅप्ड गोलंदाज ठरला. सुरुवातीच्या सामन्यात रसिखला बेंचवर बसवण्यात आलं. पण जेव्हा त्याला संधी मिळाली त्याने संधीचं सोनं केलं. रसिख सलाम याने 12 सामन्यात 19 विकेटचा भाग होता. यावेळी त्याचा इकोनॉमी रेट 9.45 होता.
रसिख सलामचं क्रिकेटमधील प्रवास सोपा नव्हता. करिअरच्या सुरुवातीला तो एज फ्रॉडसंदर्भांत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली होती. पण रासिखने हार मानली नाही. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कठोर परिश्रम करून दमदार पुनरागमन केले.