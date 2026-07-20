"रोहित शर्माने सगळ्यांना शांत केलं..." रोहित शर्माच्या शतकानंतर रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केला संताप!

Ravi Shastri On Rohit Sharma retirement : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका झाली या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये दुसऱ्या सामन्यामध्ये 1-1 अशी बरोबरी होती आणि भारताच्या संघाने सामना गमावल्यानंतर रोहित शर्माच्या निवृतीच्या चर्चा सोशल मिडियावर सुरु झाल्या होत्या. दोन दिवसांत रोहित शर्मा लॅार्ड्सच्या मैदानावर निवृत होणार असे दावे केले जात होते. यावेळी रोहित शर्माने भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामधील सामन्यात शतक झळकावले आणि ट्रोलर्सचे तोंड बंद केले. लॉर्ड्सवर रोहित शर्माच्या शतकानंतर, भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी त्याचे कौतुक करत म्हटले की, या वरिष्ठ फलंदाजाने सर्वांना शांत केले आहे.
शास्त्री यांनी रोहितला त्याच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आणि सांगितले की, जर फलंदाजाला वाटत असेल की तो यापुढे खेळू शकत नाही, तर तो स्वतःहून संघ सोडून जाईल असे रवी शास्त्री म्हणाले. स्काय क्रिकेटशी बोलताना रवी शास्त्री म्हणाले, "रोहितला स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज नाही, पण त्याने त्याच्या खेळीने सर्वांना गप्प केले आहे. जेव्हा अशा अफवा पसरतात, तेव्हा कधीकधी मन दुखते आणि निराशा असते. जेव्हा एखाद्या खेळाडूने इतके यश मिळवलेले असते, तेव्हा त्याला कोणालाही काहीही सिद्ध करण्याची गरज नसते."
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रवी शास्त्री पुढे म्हणाले, "पण जर त्याच्यात खेळण्याची इच्छा असेल, तो आपल्या खेळावर कठोर परिश्रम करत असेल आणि त्याला अजूनही खेळण्याचा आनंद मिळत असेल, तर मला वाटते की जोपर्यंत त्याला हवे आहे तोपर्यंत त्याला संधी दिली पाहिजे. एक दिवस असा येईल जेव्हा त्याला वाटेल की त्याच्यात आता ती क्षमता राहिलेली नाही, आणि तो निवृत्त होईल." रविवारी लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर इंग्लंडविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात रोहित शर्मावर प्रचंड दबाव होता. तो निवृत होणार असे अनेक वृत होते, 2027 च्या आगामी विश्वचषकामध्ये त्याला स्थान मिळणार नाही असे दावे केले जात होते. त्यामुळे आता लॅार्ड्सवर त्याचा शेवटचा सामना असणार असे सूचित केले जात होते.
तथापि, या 39 वर्षीय खेळाडूने अवघ्या 84 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून आपल्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले. हे त्याचे 34 वे एकदिवसीय शतक होते. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये होता आणि त्याने जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद व जोश टंग यांना धुलाई केली. निर्णायक सामन्यात रोहितने शानदार फलंदाजी केली, 110 चेंडू खेळून 138 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत 17 चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता.