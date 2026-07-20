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"रोहित शर्माने सगळ्यांना शांत केलं..." रोहित शर्माच्या शतकानंतर रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केला संताप!

रोहित शर्माने भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामधील सामन्यात शतक झळकावले आणि ट्रोलर्सचे तोंड बंद केले. भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी त्याचे कौतुक करत म्हटले की, या वरिष्ठ फलंदाजाने सर्वांना शांत केले आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:33 PM IST
"रोहित शर्माने सगळ्यांना शांत केलं..." रोहित शर्माच्या शतकानंतर रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केला संताप!
Image Credit: हिटमॅनच्या शतकानंतर रवी शास्त्री संतापले (photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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"रोहित शर्माने सगळ्यांना शांत केलं..." रोहित शर्माच्या शतकानंतर रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केला संताप!
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