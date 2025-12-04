'जर त्यांचं डोकं....', विराट, रोहितला नडणाऱ्यांना रवी शास्त्रींनी दिला इशारा, 'त्यांना उगाच त्रास...'

Ravi Shastri Warning over Virat Rohit: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासमोर आव्हान निर्माण करणाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. दोन्ही खेळाडूंच्या भवितव्याबाबत शंका निर्माण होत असताना, त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण करणाऱ्यांना रवी शास्त्री यांनी इशाराच दिला आहे. मुलाखतीदरम्यान, शास्त्री यांनी टीकाकारांना आणि "काही लोकांना" त्यांनी कोहली आणि रोहित या दिग्गजांच्या कारकिर्द आणि प्रतिष्ठेशी उगाच छेडछाड करु नये असं म्हटलं आहे. कोहलीशी वडील-मुलासारखे संबंध निर्माण करणारे आणि रोहितसोबत जवळून काम करणारे रवी शास्त्री यांनी परखडपणे आपलं मत मांडलं आहे.
"विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटमधील दिग्गज आहेत. इतकी मोठी उंची असणाऱ्या खेळाडूंसोबत तुम्ही उगाच नडत नाही," असं रवी शास्त्री यांनी मुलाखतीदरम्यान म्हटलं आहे. सध्या दोन्ही खेळाडूंवर बारीक नजर असून, संघात त्यांना स्थान असावं की नाही यावरुन मतं मांडली जात आहेत.
रवी शास्त्री यांनी अशावेळी विधान केलं आहे, जेव्हा दोन्ही खेळाडूंची उपलब्धता, फिटनेस, दृष्टीकोन यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. विशेषतः कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटमधून दोघांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर याची चर्चा जास्त रंगी आहे. रवी शास्त्री यांनी थेट नाव घेण्याचं टाळलं असलं तरी, त्यांच्या विधानामुळे नेमका कोणाप्रती राग व्यक्त करत आहेत याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
यात नेमकं कोण गुंतलं आहे गुंतलं आहे असा प्रश्न विचारला असता, रवी शास्त्रींनी थेट नाव घेणं टाळलं. "काही लोक हे करत आहेत, इतकंच मी सांगू शकतो," असं इशारा देण्याआधी ते म्हणाले. "जर दोघांनी योग्य प्रकारे स्विच केलं, योग्य ती बटणं सुरु झाली तर जे कोणी त्यांना नडत आहे ते त्याच वेगाने गायब होतील," असं ते म्हणाले आहेत.
रवी शास्त्री - विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दादा खेळाडू आहेत. ते एकदिवसीयमधील दिग्गज आहेत. तुम्ही इतक्या मोठ्या खेळाडूंसोबत मस्ती करु नका.
प्रश्न - या खेळाडूंसोबत कोण मस्ती करत आहे?
रवी शास्त्री - करणारे करत आहेत. जर त्यांचं डोकं ठीक झालं आणि नीट खेळले तर आजुबाजूचे सगळे गायब होतील.
रवी शास्त्री यांनी दिलेला इशारा अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याची निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाला थेट संदेश म्हणून पाहिलं जात आहे.
2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर कोहली आणि रोहितच्या योजनांभोवती बरीच चर्चा सुरू आहे, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की सामन्याच्या सरावाच्या अभावामुळे त्यांची एकदिवसीय संघात निवड करणं कठीण होईल. दोघांनाही सामन्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी स्थानिक एकदिवसीय क्रिकेट खेळणे पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विजय हजारे ट्रॉफीसाठी उपलब्ध राहून बीसीसीआयच्या निकषांची पूर्तता करण्यास रोहितने सहमती दर्शवली आहे. परंतु कोहलीच्या बाबतीत असे झाले नाही. सुरुवातीला कोहलीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाला नकार दिला परंतु निवडकर्त्यांच्या दबावानंतर यू-टर्न घेतला.