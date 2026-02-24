'मी भारताच्या पराभवाने आनंदी...' रवि शास्त्रीच्या वक्तव्याने क्रिकेट जगत हैराण

Ravi Shastri On Team India : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारताच्या पहिल्या पराभवानंतर भारतीय क्रिकेट फॅन्स चिंतेत आहेत की टीम इंडिया (Team India) सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवू शकेल की नाही. तर दुसरीकडे टीम इंडियाचे माजी हेड कोच रवि शास्त्रीने एक मोठं वक्तव्य केलं असून त्यांनी म्हंटलं की ते सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध टीम इंडियाला मिळालेल्या पराभवानंतर खूप खुश आहेत. रवि शास्त्रीने (Ravi Shastri) हे सुद्धा म्हटलं की भारतासाठी हा झटका महत्वाचा होता.
अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात टीम इंडियाचं प्रदर्शन निराशाजनक होतं. 188 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने 114 धावांवर बाद झाली. त्यामुळे भारताच्या नेट रन रेटला मोठा धक्का बसला असून तो -3,800 आहे. मात्र असं असलं तरी रवि शास्त्री खुश असून यामागचं कारण सुद्धा त्यांनी सांगितलंय.
दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध पराभव झाल्यावर टीम इंडियावर दबाव आला आहे. त्यांच्यासाठी आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचणं सोपं ठरणार नाही. माजी हेड कोच रवि शास्त्री यांनी विश्वास दर्शवला सूर्या अंड कंपनी स्पर्धेत पुनरागमन करेल. तसेच सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी सुद्धा यशस्वी होईल.
रवि शास्त्री ने आयसीसी रिव्ह्यू प्रोग्राममध्ये म्हटले की, 'मला आनंद आणि की हे लवकर झालं, खासकरून त्या संघा विरुद्ध ज्याला तसही सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. भारताला हा धक्का लागणं गरजेचं होतं. यामुळे त्यांना पुढे जाऊन त्यांच्या रणनीती आणि संघ रचनेचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. मला विश्वास आहे की ते पुन्हा एकदा सावरतील. त्यांनी या अनुभवातून धडा घेतला असेल आणि काहीही गृहीत धरणार नाहीत'.
मला वाटतं की टीम मॅनेजमेंटला अक्षर पटेलला पुन्हा आणावचं लागेल. कारण अनुभवाची खूप गरज असते. माझं सांगणं असेल की शक्य असल्यास दोन गोलंदाजांना खेळवा, जेणेकरून तुमच्याकडे एक अतिरिक्त पर्याय राहील. कारण कोणत्याही दिवशी कोणता न कोणता गोलंदाज खराब प्रदर्शन करू शकतो. उदाहरणा दाखल बोलायचं झाल्यास वरुण चक्रवर्ती आपल्या सर्वश्रेष्ठ फॉर्ममध्ये नव्हता आणि याची किंमत मोजावी लागली. त्यामुळे बॅकअपची गरज आहे.
गुरुवार 26 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यात काहीही करून टीम इंडियाला विजय मिळवावाच लागेल. तर एवढंच नाही तर नेट रन रेट सुधारण्यासाठी सुद्धा त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नेट रन रेट पॉझिटिव्हमध्ये बदलण्यासाठी टीम इंडियाला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा फलंदाजी करून कमीत कमी 77 धावांवर जिंकायला हवा. उदाहरणासाठी बघायचं झाल्यास भारतीय संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि त्यांना 101 धावा आणि 7.1 ओव्हरमध्ये, 161 धावा 11.1 ओव्हरमध्ये आणि 181 धावा 12.5 ओव्हरमध्ये जिंकावं लागेल.