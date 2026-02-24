'मी भारताच्या पराभवाने आनंदी...' रवि शास्त्रीच्या वक्तव्याने क्रिकेट जगत हैराण

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ravi Shastri On Team India : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा 76 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. या पराभवानंतर टीम इंडियाचा नेट रन रेट खूप खाली गेला. मात्र हे सगळं असलं तरी या पराभवावर टीम इंडियाचे माजी हेड कोच रवी शास्त्री हे या पराभवाने खुश आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Feb 24, 2026, 09:42 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ravi Shastri On Team India : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारताच्या पहिल्या पराभवानंतर भारतीय क्रिकेट फॅन्स चिंतेत आहेत की टीम इंडिया (Team India) सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवू शकेल की नाही.  तर दुसरीकडे टीम इंडियाचे माजी हेड कोच रवि शास्त्रीने एक मोठं वक्तव्य केलं असून त्यांनी म्हंटलं की ते सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध टीम इंडियाला मिळालेल्या पराभवानंतर खूप खुश आहेत. रवि शास्त्रीने (Ravi Shastri) हे सुद्धा म्हटलं की भारतासाठी हा झटका महत्वाचा होता.  

रवि शास्त्री पराभवाने खुश : 

अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात टीम इंडियाचं प्रदर्शन निराशाजनक होतं. 188 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने 114 धावांवर बाद झाली. त्यामुळे भारताच्या नेट रन रेटला मोठा धक्का बसला असून तो -3,800 आहे. मात्र असं असलं तरी रवि शास्त्री खुश असून यामागचं कारण सुद्धा त्यांनी सांगितलंय. 

भारताच्या पराभवाने रवि शास्त्री का झाला आनंद? 

दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध पराभव झाल्यावर टीम इंडियावर दबाव आला आहे. त्यांच्यासाठी आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचणं सोपं ठरणार नाही. माजी हेड कोच रवि शास्त्री यांनी विश्वास दर्शवला सूर्या अंड कंपनी स्पर्धेत पुनरागमन करेल. तसेच सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी सुद्धा यशस्वी होईल. 
रवि शास्त्री ने आयसीसी रिव्ह्यू प्रोग्राममध्ये म्हटले की, 'मला आनंद आणि की हे लवकर झालं, खासकरून त्या संघा विरुद्ध ज्याला तसही सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. भारताला हा धक्का लागणं गरजेचं होतं. यामुळे त्यांना पुढे जाऊन त्यांच्या रणनीती आणि संघ रचनेचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. मला विश्वास आहे की ते पुन्हा एकदा सावरतील. त्यांनी या अनुभवातून धडा घेतला असेल आणि काहीही गृहीत धरणार नाहीत'. 

मला वाटतं की टीम मॅनेजमेंटला अक्षर पटेलला पुन्हा आणावचं लागेल. कारण अनुभवाची खूप गरज असते. माझं सांगणं असेल की शक्य असल्यास दोन गोलंदाजांना खेळवा, जेणेकरून तुमच्याकडे एक अतिरिक्त पर्याय राहील. कारण कोणत्याही दिवशी कोणता न कोणता गोलंदाज खराब प्रदर्शन करू शकतो. उदाहरणा दाखल बोलायचं झाल्यास वरुण चक्रवर्ती आपल्या सर्वश्रेष्ठ फॉर्ममध्ये नव्हता आणि याची किंमत मोजावी लागली. त्यामुळे बॅकअपची गरज आहे. 

हेही वाचा : भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर झिम्बाब्वेला किती धावांनी हरवावं लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

 

झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार सामना : 

गुरुवार 26 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यात काहीही करून टीम इंडियाला विजय मिळवावाच लागेल. तर एवढंच नाही तर नेट रन रेट सुधारण्यासाठी सुद्धा त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नेट रन रेट पॉझिटिव्हमध्ये बदलण्यासाठी टीम  इंडियाला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा फलंदाजी करून कमीत कमी 77 धावांवर जिंकायला हवा. उदाहरणासाठी बघायचं झाल्यास भारतीय संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि त्यांना 101 धावा आणि 7.1 ओव्हरमध्ये, 161 धावा 11.1 ओव्हरमध्ये आणि 181 धावा 12.5 ओव्हरमध्ये जिंकावं लागेल. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
ravi shastrimarathi newsCricket Newsteam indiaT20 World Cup 2026

