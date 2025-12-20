‘…तो आधीपासून संघात" सॅमसनची फलंदाजी बघून रवी शास्त्री शास्त्रींनी कमेंट्री बॉक्समध्ये आगरकर आणि गंभीरला फटकारले

Ravi Shastri Stunned By Sanju Samson's Batting: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारत हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामान रंगला. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी-20 सामना खेळवला गेला. या सामन्यात संजू सॅमसनने खेळलेली छोटी पण प्रभावी खेळी चर्चेचा विषय ठरली आहे. संजूला सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली. अवघ्या २२ चेंडूंमध्ये त्याने ३७ धावा करत त्याने पुन्हा एकदा भारतीय संघ व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधले. त्याचा या कामगिरीमुळे आगामी टी-२० विश्वचषक संघात त्याचा समावेश व्हावा का, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.पायाच्या किरकोळ दुखापतीमुळे तो मागील सामन्याला मुकला होता, मात्र या वेळी त्याने संधीचे सोने केले. त्याला भारताला दमदार सुरुवात करून दिली.
जॉर्ज लिंडेच्या गोलंदाजीवर संजू बाद झाला असला, तरी त्याचे फटके प्रेक्षकांसह समालोचकांनाही भारावून टाकणारे होते. भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवि शास्त्री तर त्याच्या फलंदाजीवर अक्षरशः फिदा झाले. भारतीय डावातील पाचव्या षटकात संजूने मार्को जान्सनच्या चेंडूवर एक्स्ट्रा कव्हरवरून मारलेला अप्रतिम चौकार पाहून शास्त्री म्हणाले, “अशा प्रकारे तो फलंदाजी करताना पाहिलं की प्रश्न पडतो की, तो आधीपासून संघात का नव्हता? दुखापत झाली म्हणूनच त्याला संधी मिळावी, हे योग्य आहे का?”
हे ही वाचा: हार्दिक पांड्याच्या फटक्याने कॅमेरामन जखमी; सामन्यानंतरच्या कृतीने चाहते म्हणतायेत, "मानलं भावा!"
शास्त्री पुढे म्हणाले, “तो या स्थानासाठी नैसर्गिक खेळाडू आहे. टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर आधीच तीन शतके आहेत, त्यातली दोन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध. त्याच्या फटक्यांमध्ये ताकद, टाइमिंग आणि आक्रमकता सगळंच आहे.”
Ravi Shastri SLAMS Agarkar & Gambhir in commentary box for dropping Sanju Samson to push Gill as an all-format player.
“When you see him playing shots like this, you wonder why he’s not in the side in the first place after 3 T20I hundreds?” pic.twitter.com/OhwN1cdQxZ
— Anurag (@Samsoncentral) December 19, 2025
यानंतर सामन्यात हार्दिक पांड्याने अवघ्या १६ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत भारताला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. त्याने २५ चेंडूंमध्ये ६३ धावांची तुफानी खेळी केली, तर तिलक वर्माने संयमी पण प्रभावी ७३ धावा केल्या. दोघांनी मिळून केवळ ४४ चेंडूंमध्ये १०५ धावांची भागीदारी करत सामन्याचा रंगच बदलून टाकला.
भारताने अखेर २३२ धावांचा भक्कम डोंगर उभारला, आणि संजू सॅमसनच्या छोट्या खेळीनेही संघनिवडीत मोठा प्रश्न निर्माण केला “तो संघाबाहेर कसा काय?”