Ashwin on Virat Kohli: आर. अश्विनने 3 शब्दांच्या पोस्टने उडवली खळबळ! विराट कोहली सिडनीमध्ये शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळणार का?

R Ashwin Shocking Post on Virat Kohli Retirement: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विराट कोहलीने आपले खातेही उघडलेले नाही. विराट कोहलीची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. पर्थ आणि अॅडलेड या दोन्ही वनडेमध्ये तो शून्यावर बाद झाला. परिणामी टीम इंडियाला एकदिवसीय मालिका गमवावी लागली. दरम्यान, आर. अश्विनचा एक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, त्यावरून चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे की अश्विनने विराटला थेट ‘संन्यास’चा सल्ला दिला आहे का?
अॅडलेडमधील पराभवानंतर आर. अश्विनने ‘X’ (आधीचे ट्विटर) वर एक फोटो पोस्ट केला. त्या फोटोमध्ये तिरंग्याच्या रंगात “Right” असा साइन दिसतो आणि खाली लिहिले आहे, “Just leave it” (म्हणजेच आता सोडून द्या). चाहत्यांनी हा फोटो पाहून लगेचच तो विराट कोहलीशी जोडला आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली की अश्विन हा संदेश कोहलीसाठीच देत आहे का?
अश्विनच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी थेट प्रश्न विचारला की हा इशारा विराटसाठी आहे का? काहींनी तर म्हटलं की, “अश्विन विराटला सांगतोय की क्रिकेट तुला सोडायच्या आधी तूच क्रिकेट सोडून दे.”
सध्या विराट कोहलीचा ऑस्ट्रेलियातील फॉर्म चिंतेचा विषय ठरत आहे. पर्थमध्ये तो फक्त 8 चेंडू खेळून मिचेल स्टार्कच्या चेंडूवर कॅच आऊट झाला. अॅडलेडमध्ये जेवियर बार्टलेटच्या आत येणाऱ्या चेंडूवर एलबीडब्ल्यू झाला. 2012 नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन भूमीवर विराट वनडे सामन्यात एलबीडब्ल्यू झाला आहे. त्याची बॉडी लँग्वेजही पूर्वीसारखी उत्साही दिसत नाही. त्यामुळे आता असा तर्क लावला जात आहे की विराट लवकरच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करू शकतो.
अश्विनचा फोटो आणि विराटचा खराब फॉर्म या दोन्ही गोष्टींमुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे. आता सगळ्यांचे लक्ष आहे की विराट कोहली स्वतः यावर काय प्रतिक्रिया देतो आणि त्याचा पुढचा निर्णय काय असणार आहे.
प्रश्न 1: आर. अश्विनने नेमकं काय पोस्ट केलं होतं?
अॅडलेड वनडेनंतर आर. अश्विनने ‘X’ (माजी ट्विटर) वर एक फोटो पोस्ट केला होता. त्या फोटोमध्ये तिरंग्याच्या रंगात “Right” असा साइन होता आणि खाली लिहिलं होतं – “Just Leave It” (म्हणजेच आता सोडून द्या).
प्रश्न 2: चाहत्यांनी हा फोटो विराट कोहलीशी का जोडला?
कारण विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दोनही सामन्यांत शून्यावर बाद झाला आणि टीम इंडियालाही पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे चाहत्यांना वाटलं की अश्विनचा ‘Just Leave It’ संदेश कोहलीसाठीच आहे.
प्रश्न 3: अश्विनने विराट कोहलीबद्दल काही स्पष्ट केलं का?
नाही. आतापर्यंत अश्विनने आपल्या पोस्टबद्दल कोणतीही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.