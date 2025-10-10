‘2-3 जणांनी मला थांबवलं...’, आर.अश्विनने केला निवृत्तीमागचा मोठा खुलासा! रोहित-गंभीरवरही बोलला

Ravichandran Ashwin clarified his retirement from cricket: भारतीय फिरकीपटू रवीचंद्रन अश्विन यांनी 2024-25 च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीच्या मध्यातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करत सर्वांना थक्क केलं होतं. भारतासाठी टेस्ट क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक विकेट घेणारा हा दिग्गज गोलंदाज अचानक क्रिकेटमधून बाहेर पडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आता जवळपास 10 महिन्यांनंतर अश्विनने आपल्या निवृत्तीमागचं खरं कारण उघड केलं आहे.
अश्विनने स्पष्ट सांगितलं की, त्याच्या निवृत्तीमागे ना रोहित शर्मा होते, ना टीमचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर. दोघांनीही त्याला निर्णय घेण्यापूर्वी नीट विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. अश्विनने म्हटलं, “कोणीही मला निवृत्ती घ्यायला सांगितलं नाही, कोणी असंही म्हटलं नाही की टीममध्ये माझ्यासाठी जागा नाही. उलट 2-3 लोकांनी मला खेळत राहण्याचा सल्ला दिला होता. पण मी स्वतःचा निर्णय घेतला.”
अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर सांगितलं की, निवृत्तीचा निर्णय हा पूर्णपणे त्याचा स्वतःचा होता. “संन्यास ही गोष्ट खूप वैयक्तिक असते. त्यात इतर कोणी निर्णय घेत नाही. मला वाटलं की आता वेळ आली आहे, म्हणून मी मागे हटलो,” असं अश्विन म्हणाला. त्याने IPL मधूनही त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये निवृत्ती घेतली होती.
अश्विन म्हणाला, “रोहित शर्माने मला पुन्हा विचार करण्यास सांगितलं. गौतम गंभीरनेदेखील माझ्याशी चर्चा केली आणि निर्णय घेण्याआधी नीट विचार करायला सांगितलं. मी अजित अगरकर (मुख्य निवडकर्ता) यांच्याशी या विषयावर फारसं बोललो नाही.”
अश्विनच्या निवृत्तीनंतर भारतीय टेस्ट संघात मोठे बदल झाले. काही आठवड्यांतच विराट कोहली आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांनीही टेस्ट फॉर्मॅटमधून ब्रेक घेतला. त्यानंतर शुभमन गिलला भारताच्या टेस्ट संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं. गिलच्या कर्णधारपदाखाली भारताने इंग्लंडविरुद्धच्या मालिका 2-2 अशी बरोबरीत ठेवल्या. सध्या भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन सामन्यांच्या मालिकेत खेळत आहे.
अश्विनचा निवृत्तीचा निर्णय क्रिकेट विश्वासाठी धक्कादायक ठरला होता, पण त्याने दाखवून दिलं की, मोठे खेळाडूही स्वतःच्या वेळेवर आणि आपल्या मनाने निर्णय घेणं पसंत करतात.
1. आर. अश्विनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती कधी जाहीर केली?
→ रवीचंद्रन अश्विनने 2024-25 च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीच्या दरम्यान अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती.
2. अश्विनला निवृत्ती घ्यायला रोहित शर्मा किंवा गौतम गंभीर यांनी सांगितलं होतं का?
→ नाही. अश्विनने स्वतः स्पष्ट केलं आहे की ना रोहित शर्मा, ना कोच गौतम गंभीर यांनी त्याला निवृत्तीचा सल्ला दिला. उलट त्यांनी पुन्हा विचार करण्यास सांगितलं होतं.
3. अश्विनने निवृत्तीचा निर्णय का घेतला?
→ अश्विनच्या मते, हा निर्णय पूर्णपणे वैयक्तिक होता. त्याला वाटलं की आता पुढच्या पिढीला संधी द्यायची वेळ आली आहे आणि त्यामुळे त्याने हा निर्णय घेतला.