R Ashwin on Asia Cup Squad Selection: आशिया कपसाठी अजित आगरकरच्या नेतृत्वातील निवड समितीने यशस्वी जैसवालची निवड न केल्याने आर अश्विन आश्चर्यचकित झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 20, 2025, 12:33 PM IST
'गिलसाठी तुम्ही यशस्वीला...', आर अश्विनने अजित आगरकरला सुनावलं, ''हे योग्य नाही, संजूला तर विसरुन...'

R Ashwin on Asia Cup Squad Selection: भारतीय क्रिकेट संघाचा आघाडीचा फलंदाज यशस्वी जैसवाल आपल्या निर्भयी खेळीसाठी ओळखला जातो. कसोटी क्रिकेटमध्येही त्याने स्फोटक फलंदाजी करत टी-20 मध्ये किती धोकादायक असू शकतो याची चुणूक दाखवली आहे. यशस्वी कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये अत्यंत सहजपणे फलंदाजी करत गोलंदाजांवर तुटून पडतो. यामुळेच जेव्हा आशिया कपसाठी त्याची संघात निवड झाली नाही तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. आठ संघांच्या या स्पर्धेसाठी जयस्वाल राखीव खेळाडूंच्या यादीत आहे. शुभमन गिलला उपकर्णधार म्हणून संघात परत आणण्यात आल्यामुळे तो मुख्य संघात स्थान मिळवू शकला नाही.

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फिरकीपटू रवीचंद्रन अश्विनने अजित आगकरच्या नेतृत्वातील निवड समितीने घेतलेल्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. यशस्वी जयस्वालला संघातून वगळण्याचा कोणताही आधार नसल्याचं त्याने म्हटलं आहे. जयस्वालने आतापर्यंत भारतासाठी 23 टी-20 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 164.31 च्या स्ट्राईक रेटने 723 धावा केल्या आहेत. त्याचा शेवटचा टी-20 सामना जुलै 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध खेळला होता.  योगायोगाने त्याच मालिकेत शुभमन गिलनेही आशिया कपसाठी निवड होण्यापूर्वी भारतासाठी शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता.

निवड समितीने गिल आणि जयस्वाल यांच्या वर्कलोडचं व्यवस्थापन केलं असून, दोघांनाही तंदुरुस्त राहण्यास आणि कसोटी सामन्यांसाठी उपलब्ध राहण्यास सांगितलं. टी-२० सामन्यांमध्ये निवडीसाठी प्रत्येक खेळाडू उपलब्ध असण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि गिलला जयस्वालच्या आधी संधी देण्यात आली. 

"हे पाहा, मला समजत आहे की निवड करणं हे एक कृतघ्न काम आहे. एखाद्याला बाहेर ठेवणे, एखाद्याला तुला वगळलं आहे हे सांगणं, सोपी बाब नाही. तुम्हाला खेळाडूंशी बोलावं लागतं, तुम्हाला त्या दुःखातून जावे लागेल. मला आशा आहे की श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जयस्वाल यांना फोन करून निवड न होण्यामागील कारणं सांगितली जातील," असं अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनल 'अॅश की बात' वर म्हटले आहे.

"शुभमन गिलची निवड करण्याागील कारण मी समजू शकतो. तो उपकर्णधार देखील आहे. त्याने आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्ससाठी खूप धावा केल्या आहेत. टी-20 मध्ये निवड होण्यासाठी लागणारी योग्यता त्याच्याकडे आहे," असंही तो पुढे म्हणाला.

अश्विनने अजित आगरकर आणि निवड समितीच्या इतर सदस्यांच्या निवडीवर प्रश्न विचारला असून, जयस्वाल टी-20 विश्वचषक संघाचा भाग होता, मग त्याला बाहेरचा रस्ता कसा काय दाखवू शकतो? असं विचारलं आहे. भारताच्या माजी फिरकी गोलंदाजाने श्रेयस अय्यरला संघातून वगळण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले.

“2024 च्या टी-20 विश्वचषक संघात यशस्वी जयस्वाल तिसरा सलामीवीर असताना विश्वचषक संघातून एखाद्याला काढून शुभमन गिलला आणलं आहे. ते ठीक आहे, मी शुभमनसाठी आनंदी आहे, परंतु यशस्वी जयस्वाल आणि श्रेयस अय्यर दोघांसाठीही मी खूप दुःखी आहे. या दोघांसोबत जे झालं ते योग्य नाही,” असं अश्विन म्हणाला.

‘संजू सॅमसन खेळणार नाही’

अश्विनने गिलच्या समावेशामुळे, संजू सॅमसनला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता नाही असं स्पष्ट मत मांडलं आहे. अश्विनच्या या वक्तव्यात तथ्य आहे, कारण पत्रकार परिषदेत आगरकरने संजू सॅमसन फक्त सलामीवीर म्हणून खेळला, कारण गिल आणि जयस्वाल टी-20 मध्ये निवडीसाठी उपलब्ध नव्हते असं सांगितलं आहे. 

तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकाच खेळाडूला कर्णधार बनवण्याचा ध्यास थांबायला हवा असंही परखड मत त्याने मांडलं आहे. “जयस्वालदेखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. कदाचित ते भविष्यासाठी शुभमन गिलचा कर्णधार म्हणून विचार करत असतील. कदाचित तो सर्व फॉरमॅटचा कर्णधार असू शकतो. परंतु सर्व फॉरमॅटमध्ये एकच कर्णधार असणे आवश्यक नाही,” असं अश्विन म्हणाला.

“यापेक्षा दुःखाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही गिलला उपकर्णधार म्हणून घोषित केले आहे, त्यामुळे संजू सॅमसनचे स्थानदेखील धोक्यात आहे. संजू खेळणार नाही. शुभमन गिल खेळेल आणि तो फलंदाजीची सुरुवात करेल,” असे तो पुढे म्हणाला.

 

FAQ

1) भारतीय संघाचे कर्णधार आणि उपकर्णधार कोण आहेत?
सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचा कर्णधार आहे, तर शुभमन गिल याला उपकर्णधार म्हणून निवडण्यात आले आहे.

2) भारतीय संघात कोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे?
भारतीय संघ: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, रिंकू सिंग.
राखीव खेळाडू: यशस्वी जायस्वाल, प्रसीध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल.

3) संघ निवडीसाठी मुख्य निवड समिती कोणती होती?
अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील BCCI च्या वरिष्ठ निवड समितीने संघाची निवड केली. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासोबत चर्चा करून अंतिम 15 खेळाडूंची निवड झाली.

4) कोणत्या प्रमुख खेळाडूंना संघातून वगळण्यात आले?
यशस्वी जायस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना मुख्य 15 खेळाडूंच्या संघात स्थान मिळाले नाही, परंतु जायस्वाल याला राखीव खेळाडू म्हणून ठेवण्यात आले आहे. माजी क्रिकेटपटू मदन लाल यांनी जायस्वालच्या वगळण्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज आणि रवि बिश्नोई यांनाही संघात स्थान मिळाले नाही

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

