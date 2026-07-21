'कुलदीप यादवला अजिबात खेळवू नका,' आर अश्विन स्पष्टच बोलला, 'त्याने आपली बॅग भरावी अन्...'

भारतीय क्रिकेट संघाचा फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवला सध्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला सलग खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. रविवारी लॉर्ड्सवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात जसप्रीत बुमराह खेळत नसतानाही, भारताने फिरकीपटूशिवायच मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. कुलदीप यादवला संपूर्ण मालिकेत वगळण्यात आल्याने प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या नेतृत्वात नेमकी त्याची भूमिका काय आहे यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 9 जुलै 2024 रोजी गंभीरने पदभार स्वीकारल्यापासून, या काळात भारताने 104 सामने खेळले असताना कुलदीपला केवळ 38 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत खेळण्याची संधी मिळाली आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी स्टार खेळाडू रविचंद्रन अश्विन याने कुलदीपला संघात सातत्याने खेळण्याची संधी मिळेल, ही आशा आता सोडून दिली आहे. "कुलदीपने मुळात खेळायलाच नको," असं अश्विनने आपल्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटलं आहे.
"त्याची काहीच गरज नाही. हे फलंदाजांचे वर्चस्व असलेलं क्षेत्र आहे, जिथे गोलंदाजाचा आत्मविश्वास आणि लय कधीच समजून घेतली जात नाही. मी भारतीय क्रिकेटचा खूप मोठा चाहता आहे. मी नेहमीच भारतीय क्रिकेटचा विचार करत असतो. अगदी आयपीएल सुरू असतानाही, याचा भारतीय क्रिकेटला काय फायदा होऊ शकतो? याचाच मी विचार करत असतो. कुलदीप अशा टप्प्यावर आहे जिथे तो वयाच्या 35 किंवा 36 वर्षांपर्यंत खेळू शकेल. त्याच्याकडे चांगली संधी आहे. अलीकडेच तो आयपीएलमधील 'ट्रेड' प्रक्रियेत सहभागी झाला होता. त्याने आपली बॅग भरून (तिथून) निघून यायला हवे होते. मोहम्मद कैफने म्हटल्याप्रमाणे, यात काय अर्थ आहे?," असं मत आर अश्विनने व्यक्त केलं आहे.
कुलदीप यादव हा सध्याचा सर्वोत्तम 'रिस्ट स्पिनर' (मनगटाचा वापर करून फिरकी गोलंदाजी करणारा) असल्याचं म्हटलं आहे. "कुलदीपने 120 सामन्यांत सुमारे 170 विकेट् घेतले आहेत. जगभरातील रिस्ट स्पिनर्सचा विचार केला, तर तो ॲडम झाम्पापेक्षाही सरस आहे. ॲडम झाम्पाला आपण 'व्हाईट-बॉल' क्रिकेटमधील (मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील) सर्वोत्तम फिरकी गोलंदाजांपैकी एक मानतो; कुलदीप त्या सर्वांच्या पुढे आहे," असं तो म्हणाला.
"याआधी माझं म्हणणं होतं की कुलदीपने तिथे किट बॅग घेऊन राहावं आणि आपली फलंदाजी सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. पण कालच्या (तिसऱ्या एकदिवसीय) सामन्यानंतर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. या संघात, जिथे तुम्हाला आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीची गरज नाही, तुम्ही गोलंदाजीच्या ताकदीवर भर दिलात. जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीतही तुम्ही कुलदीप यादवला संघात घेत नाही आहात. याचा अर्थ असा की, कुलदीप यादववर व्यवस्थापनाचा विश्वास अजिबात नाही," असा संताप त्याने व्यक्त केला आहे.
"आम्ही बाहेर पडल्यानंतर त्याला संधी कुठे मिळत आहे? तो पहिल्या रांगेत हवा. पण त्याच्यावर शून्य आत्मविश्वास दाखवला जात आहे. कुलदीपने सलग खेळण्यात अर्थ काय? त्याच्यासाठी आता पुढे काय वाढून ठेवलंय?," अशी विचारणा आर अश्विनने केली आहे.
"मला कल्पना आहे की, प्रत्येकाचे आवडते खेळाडू असतात. मी प्रत्येकाला समान वागणूक देईन असं कोणी म्हणणं अशक्य आहे. तुमच्या लक्षातही येत नाही आणि आवडते खेळाडू तयार होतात. हे असणारच आहे, पण या प्रकरणात हे भयानक आहे. काल कुलदीपसाठी मोठा धक्का होता," असं त्याने म्हटलं आहे.