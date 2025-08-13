" संघाकडून उत्तर..." चेन्नई सुपर किंग्समधून रविचंद्रन अश्विन बाहेर पडणार? स्वतः खुलासा करत म्हणाला, "सध्या माझ्या हातात..."

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ravichandran Ashwin: अश्विन बऱ्याच काळापासून चेन्नई सुपर किंग्जचा भाग आहे. 2025 मध्ये अश्विनची कामगिरी फारशी खास नव्हती. 2025 च्या आयपीएलमध्ये अश्विनच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच तो स्पर्धेत संपूर्ण सामना खेळला नाही. अशा परिस्थितीत अश्विनचे एक विधान समोर आले आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 07:33 AM IST
Ravichandran Ashwin breaks his silence on parting away from CSK
Ravichandran Ashwin to leave Chennai Super Kings?: चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) अविभाज्य भाग राहिलेला रविचंद्रन अश्विन 2025 च्या सिजनमध्ये (IPL 2025) अपेक्षित कामगिरी करू शकला नाही. यंदाच्या आयपीएलमध्ये त्याने 14 पैकी फक्त 9 सामने खेळले, जे त्याच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच घडले. यानंतर अश्विन संघातून बाहेर जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. अलीकडे काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला की अश्विन सीएसकेपासून वेगळा होऊ इच्छितो आणि पुढील हंगामात तो पिवळ्या जर्सीत दिसणार नाही. मात्र, या सगळ्यावर आता अश्विनने स्वतःच भूमिका स्पष्ट केली आहे.

यूट्यूबवर दिले स्पष्टीकरण

आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना अश्विन म्हणाला, “माझ्या आयपीएल कारकिर्दीत पहिल्यांदाच मी फक्त 9 सामने खेळलो. नेहमी मी पूर्ण हंगाम खेळून संघासाठी 100 टक्के देतो, पण यावेळी ते शक्य झाले नाही. सीजनदरम्यान मी व्यवस्थापनाला माझ्या भूमिकेबद्दल विचारले होते.”

निर्णय फ्रँचायझीचा?

अश्विन पुढे म्हणाला, “खेळाडूला पुढे खेळायचे आहे का, करार वाढवायचा आहे का? हा निर्णय आता खेळाडूकडेही असतो. सीजन संपल्यानंतर मी फक्त संघाकडून उत्तर मागितले. सध्या माझ्या हातात काही नाही. अफवा नेहमी खेळाडूकडून येतातच असे नाही. संजूच्या बाबतीतही तसेच झाले. काहीवेळा या गोष्टी फक्त अफवा असतात किंवा फ्रँचायझीकडून येतात.”

अश्विनचा आयपीएल प्रवास

आत्तापर्यंत अश्विनने आयपीएलमध्ये 221 सामने खेळले असून 187 बळी घेतले आहेत. त्याचा इकॉनॉमी रेट 7.20 आहे आणि सर्वोत्तम आकडेवारी 4/34 अशी आहे. 2025 च्या 18व्या हंगामात त्याची 9 सामन्यांत फक्त 7 विकेट्स आणि 9.12 चा इकॉनॉमी रेट अशी कामगिरी अपेक्षेपेक्षा फिकी ठरली.

 

तसं पाहता, अश्विनचा सीएसकेशी असलेला प्रवास अद्याप संपलेला नसला, तरी पुढील हंगामात तो कोणत्या रंगाच्या जर्सीत दिसेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अश्विनने भारताकडून पदार्पण कधी केले?

  • कसोटी पदार्पण: नोव्हेंबर 2011, वेस्ट इंडिजविरुद्ध
  • एकदिवसीय पदार्पण: जून 2010, श्रीलंकेविरुद्ध
  • टी-२० पदार्पण: जून 2010, झिंबाब्वेविरुद्ध

आयपीएलमध्ये त्याने कोणत्या संघासाठी खेळले आहे?

  • चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK)
  • रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स (RPS)
  • किंग्ज इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्ज) – कर्णधार म्हणूनही खेळला
  • दिल्ली कॅपिटल्स (DC)
  • राजस्थान रॉयल्स (RR)

त्याचा आयपीएलमधील सर्वोत्तम सीजन कोणता मानला जातो?

2011 आणि 2013 चा हंगाम, जेव्हा ते CSK कडून उत्कृष्ट गोलंदाजी करत होता आणि संघाला विजय मिळवून देत होता.

