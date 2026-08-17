/रवींद्र जडेजाने बनवला महारेकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय

IND VS SL Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी रवींद्र जडेजाने जबरदस्त परफॉर्मन्स देऊन ऐतिहासिक कामगिरी केली. टीम इंडियाचा दिग्गज ऑलराऊंडर असलेल्या रवींद्र जडेजाने तिसऱ्या दिवशी केशरा नुवानथाची विकेट घेतली आणि श्रीलंकेचा सातवा फलंदाज माघारी परतला. मात्र यासह जडेजाने रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केला जो यापूर्वी कोणत्याही भारतीय गोलंदाजाला करणं शक्य झालं नव्हतं. केशराची विकेट रवींद्र जडेजाच्या करिअरमधील 350 वी विकेट होती आणि या सामन्याच्या आधीपर्यंत त्याच्या नावावर 348 टेस्ट विकेट होत्या.
रवींद्र जडेजा हा भारतीय क्रिकेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटमध्ये 350 विकेटचा टप्पा गाठणारा पहिला लेफ्ट आर्म स्पिन गोलंदाज ठरला आहे. भारताच्या लेफ्ट आर्म स्पिन गोलंदाजांमध्ये, सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्यांच्या यादीत त्यानंतरचे नाव दिग्गज बिशन सिंग बेदी यांचं आहे. बिशन सिंग बेदी यांनी आपल्या कारकिर्दीत एकूण 266 बळी घेतले होते.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटबद्दल बोलायचं झाल्यास रवींद्र जडेजा हा जगातील फक्त तीन लेफ्ट आर्म स्पिन गोलंदाजांपैकी एक आहे ज्यांनी 350 टेस्ट विकेट घेतलेत. तो रंगना हेराथ आणि डॅनियल व्हेटोरी यांच्या गटात सामील झाला आहे. डाव्या हाताच्या फिरकी गोलंदाजाकडून सर्वाधिक 433 टेस्ट विकेट घेण्याचा विक्रम हेराथच्या नावावर आहे, तर व्हेटोरीने 362 विकेट घेतले होते. या यादीत जडेजा तिसऱ्या स्थानावर आहे. या यादीतील पहिल्या पाच जणांमध्ये डेरेक अंडरवूड आणि तैजुल इस्लाम यांचीही नावे आहेत. त्यांनी प्रत्येकी 297 आणि 271 विकेट घेतले आहेत.
भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून श्रीलंकेविरुद्ध प्रथम फलंदाजी निवडली. टीम इंडियासाठी फलंदाजी करताना सर्वाधिक कामगिरी ही देवदत्त पड्डीकलने केली. पड्डीकलने 167 धावा केल्या आणि हे त्याचे टेस्ट क्रिकेटमधील करिअरमधील प्रथम शतक ठरले. त्यानंतर केएल राहुलने 82, रिषभ पंतने 39, ध्रुव जुरेलने 51 धावा केल्या. यासह टीम इंडियाची पहिली इनिंग 462 धावांवर संपली.