English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'परत येणं आता...', CSK मधून बाहेर पडल्यावर रवींद्र जडेजाची पहिली प्रतिक्रिया

IPL 2026 : आयपीएलचा सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांचा माजी कर्णधार आणि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं. त्यानंतर आता जडेजाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 16, 2025, 03:36 PM IST
'परत येणं आता...', CSK मधून बाहेर पडल्यावर रवींद्र जडेजाची पहिली प्रतिक्रिया
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) सीजनसाठी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकतता निर्माण झाली आहे. 15 नोव्हेंबर पर्यंत बीसीसीआयने (BCCI) सर्व फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायला सांगितली होती. सर्व संघांनी शनिवारी दिवसअखेरपर्यंत त्यांच्या खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केली. या आयपीएलचा सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांचा माजी कर्णधार आणि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं. रवींद्र जडेजा सारख्या मॅच विनर खेळाडूला ट्रेड केल्यामुळे अनेक क्रिकेट फॅन्सना धक्का बसला. या ट्रेडनंतर आता रवींद्र जडेजाची (Ravindra Jadeja) पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

14 कोटी घेऊन राजस्थान रॉयल्समध्ये सामील : 

IPL 2026 च्या सीझनपूर्वी रिटेन्शन डेडलाईन संपण्याच्या काही तास आधीच ट्रेड मार्केटमध्ये मोठी हालचाल झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा ‘पिलर’ मानला जाणारा रवींद्र जडेजा आता राजस्थान रॉयल्सकडे गेला असून त्यांची फी 18 कोटीवरून थेट 14 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मागील चार सीजनपासून राजस्थानचे नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन आता CSK ची पिवळी जर्सी घालून मैदानात दिसणार आहे. 12 सीजन चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रवींद्र जडेजाने 254 हून अधिक आयपीएल सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 3260 धावा केल्या आहेत आणि 170 विकेट्स घेतल्या आहेत. तो लीगमधील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक आहे.

रवींद्र जडेजाची पहिली प्रतिक्रिया : 

राजस्थान रॉयल्स सोबत जोडल्यावर रवींद्र जडेजाचं अधिकृत वक्तव्य समोर आलं आहे. राजस्थान रॉयल्सने मला माझा पहिला प्लॅटफॉर्म दिला आणि त्यांच्या सोबतच मी आयपीएलचा पहिला विजय मिळवला होता. इथे परत येणे आता खूप खास वाटते. हा माझ्यासाठी फक्त एक संघ नाही, तर ते माझे घर आहे. मी राजस्थान रॉयल्ससोबत माझे पहिले आयपीएल जेतेपद जिंकले आणि मला आशा आहे की मी माझ्या सध्याच्या संघासोबत आणखी जेतेपदे जिंकेन'.

हेही वाचा : IND vs SA 1st Test Highlights: टीम इंडिया कोलकात्यात पराभूत, साऊथ आफ्रिकेचा 30 धावांनी दमदार विजय

 

FAQ : 

जडेजाची ट्रेड/रिटेन्शन रक्कम किती आहे?
उत्तर: राजस्थान रॉयल्सने जडेजाला १४ कोटी रुपयांत ट्रेड/रिटेन केले आहे (यापूर्वी CSK कडे त्याची किंमत १८ कोटी होती).

जडेजाचा RR सोबतचा इतिहास काय आहे?
उत्तर: 2008 मध्ये त्याचा आयपीएल डेब्यू RR सोबतच झाला होता आणि त्याच सिझनमध्ये (IPL 2008) राजस्थान रॉयल्सने पहिले आयपीएल जेतेपद जिंकले होते. म्हणजे जडेजाचे पहिले आयपीएल ट्रॉफी RR सोबतच आहे.

जडेजाने CSK सोबत किती सिझन खेळले होते?
उत्तर: १२ सिझन (2012 ते 2025). एकूण २५४+ IPL मॅचेस, ३२६० धावा आणि १७० विकेट्स.

About the Author
Tags:
ravindra jadejachennai superkingsmarathi newsCricket Newsrajasthan royals

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 17 November: सोम प्रदोषामुळे 3 राशीच...

भविष्य