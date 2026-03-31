  • Marathi News
  • CSK विरुद्ध खेळताना भावुक झाला रवींद्र जडेजा? डोळ्यात तरळले अश्रू, Video Viral

CSK विरुद्ध खेळताना भावुक झाला रवींद्र जडेजा? डोळ्यात तरळले अश्रू, Video Viral

CSK VS RR : चेन्नई सुपरकिंग्सकडून मागील जवळपास 12 वर्ष आयपीएलमध्ये खेळणारा दिग्गज क्रिकेटर रवींद्र जडेजा यंदा मात्र राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतोय. यावेळी राजस्थानचा आयपीएल 2026 चा पहिलाच सामना हा चेन्नई विरुद्ध झाला. यावेळी रवींद्र जडेजा फिल्डिंग करताना काहीसा भावुक झालेला दिसला.   

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 07:44 AM IST
CSK विरुद्ध खेळताना भावुक झाला रवींद्र जडेजा? डोळ्यात तरळले अश्रू, Video Viral
(Photo Credit - Social Media)

CSK VS RR : आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने चेन्नईचा दारुण पराभव करून 8  विकेटने विजय मिळवला. राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडल्यामुळे चेन्नईला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं होतं. मात्र  राजस्थान रॉयल्सने चेन्नईच्या कोणत्याच फलंदाजाला फारकाळ मैदानात टिकून दिले नाही, आणि अवघ्या 127 धावांवर ऑलआउट केलं. तर बदल्यात राजस्थान रॉयल्सने त्यांना विजयासाठी मिळालेलं १२८ धावांचं आव्हान १३ व्या ओव्हरलाच पूर्ण केलं. दरम्यान मागील जवळपास 12 वर्ष चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी खेळत असलेल्या मात्र यंदाच्या सीजनमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणारा रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) यावेळी भावुक झालेला पाहायला मिळाला. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

ऑक्शनपूर्वी केलं होतं ट्रेड : 

आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी राजस्थान रॉयल्ससोबत रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना ट्रेड केलं होतं. त्यामुळे जवळपास 12 वर्ष चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळणारा जडेजा राजस्थान रॉयल्स सोबत जोडला गेला. आयपीएल 2026 मध्ये तिसरा सामना चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात 30 मार्च रोजी खेळवला गेला. आयपीएल 2026 मधील पहिल्याच सामन्यात रवींद्र जडेजाचा सामना हा त्याचा जुना संघ चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध झाला. यात जडेजाने आठव्या ओव्हरला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या दोन विकेट सुद्धा घेतल्या. त्याने  सरफराज खान आणि शिवम दुबे यांना बाद केलं. दरम्यान जडेजाने विकेट घेतल्यावर गन फायर सारखं सेलिब्रेशन सुद्धा केलं. 

हेही वाचा :  CSK च्या पराभवानंतर कर्णधार ऋतुराजने कोणावर फोडलं खापर? 'या' दोन खेळाडूंचं घेतलं नाव

पाहा व्हिडीओ :

रवींद्र जडेजा झाला भावुक : 

बऱ्याच वर्षांनी रवींद्र जडेजा हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध आयपीएलमध्ये खेळला. सोमवारी चेन्नई सुपरकिंग्सची फलंदाजी ढासळली आणि अवघ्या 127 धावांवर ते ऑलआउट झाले. राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी समोर चेन्नई सुपरकिंग्सचे कोणतेही फलंदाज फारकाळ मैदानात टिकू शकले नाही. यावेळी रवींद्र जडेजा जेव्हा बाउंड्री लाईनवर उभा होता, तेव्हा चेन्नईचे फॅन्स त्याच्या नावाने ओरडत होते आणि चिअर करतो होते. यावेळचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. यात रवींद्र जडेजाच्या डोळ्यात अश्रू तरळताना दिसतायत. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

CSK च्या पराभवानंतर कर्णधार ऋतुराजने कोणावर फोडलं खापर?...

