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रविंद्र जडेजाने उडवली कुलदीप यादवची खिल्ली! गौतम गंभीरलाही हसू झाले अनावर, Video viral

जडेजा आता आगामी टीम इंडियाच्या होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे, त्याने सराव सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्याने कमालीची फलंदाजी केली. त्याआधी आता त्याचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये तो एक खेळाडूची फिरकी घेताना दिसत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 08, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:46 PM IST
रविंद्र जडेजाने उडवली कुलदीप यादवची खिल्ली! गौतम गंभीरलाही हसू झाले अनावर, Video viral
Image Credit: रवींद्र जडेजाचा मजेशीर व्हिडिओ (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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