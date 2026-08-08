/रविंद्र जडेजाने उडवली कुलदीप यादवची खिल्ली! गौतम गंभीरलाही हसू झाले अनावर, Video viral

Ravidra Jadeja Viral video : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सराव सामन्याचा आज दुसरा दिवस पार पडला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने आज दमदार फलंदाजी केली. आजच्या दिनी भारताची मजबूत फलंदाजी पाहायला मिळाली. भारताचा अनुभवी अष्टपैलू रविद्र जडेजाचे अनेक महिन्यानंतर भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये कमालीची फलंदाजी केली तर पहिल्या डावामध्ये त्याने गोलंदाजी केली आणि दोन विकेट्स देखील संघाला मिळवून दिले. जडेजा आता आगामी टीम इंडियाच्या होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे त्याआधी आता त्याचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये तो एक खेळाडूची फिरकी घेताना दिसत आहे.
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे यामध्ये रविंद्र जडेजा हा भारताचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासोबत खेळाडूंची खिल्ली उडवताना दिसत आहे. यामध्ये तो उभे राहून तो नकल करताना दिसत आहे, यामध्ये कॅामेंटेटरने सांगितले आहे की तो कुलदीप यादवची नकल करताना दिसत आहे. यावेळी कोच गौतम गंभीर त्याला पाहत आहे आणि व्हिडिओच्या शेवटी दोघांचेही हसू आवरले नाही आणि दोघेही मोठमोठ्याने हसू लागले. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात हसत होते.
1 All-rounder for a reason.— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 8, 2026
Ravindra Jadeja can bat, bowl, field, and apparently, crack Gautam Gambhir too.
Watch Day 3 of SLC XI vs #TeamIndia tomorrow, 10 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/TWbJzVPEed
जडेजा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. त्याने 88 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने आपला वेग कमी केला नाही. ही बातमी लिहीपर्यंत, तो 107 चेंडूंमध्ये 60 धावांवर नाबाद आहे. त्याने आतापर्यंत 7 चौकारही मारले आहेत. जडेजाने आपले शेवटचे अर्धशतक आठ महिन्यांपूर्वी, नोव्हेंबर 2025 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झळकावले होते. भारतीय संघासाठी नेहमीच कठीण परिस्थितीत उत्कृष्ट कामगिरी करतो. त्याने या सामन्यात 15 षटके गोलंदाजी करत 64 धावांत 2 बळीही घेतले.