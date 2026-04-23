Ravindra Jadeja: तलवारबाजी सोडून यावेळी जडेजाचं 'पॉकेट वाला' सेलिब्रेशन! या नव्या स्टाईलचा अर्थ नेमका काय?

Ravindra Jadeja pocket wala celebration after nicholas pooran wickets: लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्सचा सामना रंगला. या सामन्यात रवींद्र जडेजा यांनी केवळ उत्कृष्ट कामगिरीच केली नाही, तर त्यांच्या अनोख्या सेलिब्रेशनमुळेही सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. निकोलस पूरनला बाद केल्यानंतर जडेजाने यावेळी त्याचं नेहमीच तलवारबाजीचं सेलिब्रेशन न करता पॉकेट स्टाईल सेलिब्रेशन केलं. त्याची ही नवी सेलिब्रेशची स्टाईल काही वेळातच व्हायरल झाली. या नव्या सेलिब्रेशन स्टाईलचा अर्थ काय आहे हेसुद्धा जाणून घेऊयात...
सामना एकना क्रिकेट स्टेडियम येथे खेळवला जात होता. लखनऊची फलंदाजी सुरुवातीपासूनच दबावाखाली होती, पण निकोलस पूरन संयमाने खेळ करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न करत होता. तो नीट समजून उमजून हळूहळू धावा जमवत संघाला स्थैर्य देत होता. मात्र, मिडल ओव्हर्समध्ये गोलंदाजीला आलेल्या जडेजांनी अचूक चेंडू टाकत त्याला बाद केले आणि लखनऊच्या आशांवर पाणी फेरले. जडेजाच्या शानदार गोलंदाजीने त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. निकोलस पूरन या सिजनमध्ये संघर्ष करत असून त्याला एकही अर्धशतक झळकावता आलेले नाही. विकेट घेतल्यानंतर, जडेजाने अनोख्या पद्धतीने सेलिब्रेशन केलं.
Rockstar Show
Rockstar player, rockstar performance.
Ravindra Jadeja produced an all round masterclass to earn his first Player of the Match award for Rajasthan Royals in the TATA IPL.#TATAIPL #LSGvsRR pic.twitter.com/Z73Fl5E9Mr
— MK Sharma (@EmediaManoj) April 23, 2026
पूरनचा विकेट घेतल्यानंतर जडेजाने नेहमीसारखी ‘तलवारबाजी’ची स्टाईल न दाखवता वेगळाच अंदाज निवडला. त्याने या वेळी पॉकेट स्टाईल सेलिब्रेशन केलं. त्याने यावेळी हात खिशात घालून इशारा केला जणू काही ‘आता तू माझ्या खिशात आहेस’. त्यांच्या या अॅटिट्यूडने मैदानावर रंगत वाढवली आणि चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली.
CELEBRATION BY JADEJA
- "You are in my pocket" after taking the wicket of Pooran. pic.twitter.com/Gl3i1r2loR
— Johns. (@CricCrazyJohns) April 22, 2026
या सामन्यात जडेजाने ऑलराउंडर म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. राजस्थानची फलंदाजी डळमळीत असताना त्याने जबाबदारी घेत 29 चेंडूत 43 धावा केल्या. त्यांच्या या खेळीमुळे राजस्थान रॉयल्सला 159 धावांपर्यंत मजल मारता आली. त्यांच्या डावात आकर्षक फटके आणि एक मोठा षटकार पाहायला मिळाला. गोलंदाजीतही त्याची किफायतशीर कामगिरी करत 4 षटकांत 29 धावा देऊन एक महत्त्वाचा विकेट घेतला, जो सामना वळवणारा ठरला.
या सामन्यात राजस्थानने लखनऊवर 40 धावांनी मात केली. 160 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनऊचा डाव 119 धावांत संपला. ऋषभ पंत याच्या नेतृत्वाखालील संघाची ही सलग चौथी पराभवाची नोंद ठरली, ज्यामुळे संघावर दबाव आणखी वाढला आहे.
जडेजांचा हा ‘पॉकेट’ सेलिब्रेशन फक्त एक क्षण नव्हता, तर त्यातून त्याच्या आत्मविश्वासाचा आणि प्रतिस्पर्ध्याला दिलेल्या संदेशाचा प्रत्यय आला. त्याच्या या हटके अंदाजाने सामना जितका रंगतदार झाला, तितकीच सोशल मीडियावरही चर्चा रंगली.