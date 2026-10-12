/रणजी ट्रॅाफीमध्ये रवींद्र जडेजाचा कहर! छत्तीसगडविरुद्ध ठोकले शतक

एकिकडे भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे तर दुसरीकडे भारतामध्ये देशांतर्गत रणजी ट्रॅाफीचे सामने खेळवले जात आहेत. वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने तिसऱ्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. तर दुसरीकडे जे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय संघामध्ये खेळत नाहीयेत त्यांना ते देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसत आहे. टी20 क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रवींद्र जडेजाने आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताचा संघ आता वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया लांब न्यूझीलंड दौरा असणार आहे त्याआधी रवींद्र जडेजाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली.
रणजी ट्रॉफी 2026-27 मध्ये छत्तीसगड आणि सौराष्ट्र यांच्यामध्ये सामना खेळवला जात आहे या सामन्यामध्ये सौराष्ट्रच्या संघाने पहिले फलंदाजी केली आणि या सामन्यामध्ये जडेजाचा कहर पाहायला मिळाला. हा सुपरस्टार अष्टपैलू रवींद्र जडेजाने न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी आपला उत्कृष्ट फॉर्म दाखवत अपवादात्मक कामगिरी केली. राजकोटमध्ये छत्तीसगडविरुद्ध खेळताना, रवींद्र जडेजाने उत्कृष्ट फॉर्म दाखवत एका शानदार शतकासह आपली योग्यता सिद्ध केली. जेव्हा न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची निवड केली जाईल, तेव्हा त्याचा संघात निश्चितपणे समावेश केला जाईल, कारण त्याच्याकडे खेळासाठी अनुभवाचा मोठा साठा आहे.
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छत्तीसगड आणि सौराष्ट्र यांच्यातील सामन्यात अनुभवी रवींद्र जडेजा देखील खेळत होता. जडेजा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना दिसला. जडेजाने 209 चेंडूंमध्ये 102 धावा केल्या. 48.80 च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना जडेजाने 7 शानदार चौकारही मारले. हे शानदार शतक झळकावून जडेजाने पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीचे कौशल्य सिद्ध केले आहे. छत्तीसगडचे गोलंदाज जडेजामुळे खूप त्रस्त झालेले दिसत होते. या सामन्यामध्ये सौराष्ट्रसाठी प्रेरक मांरडनेही शतकीय खेळी खेळली. त्याने या सामन्यामध्ये 150 चेंडूमध्ये 129 धावा केल्या. तर चिराग जानीने याने संघासाठी 83 धावांची खेळी खेळली.
बॅटने केलेल्या शानदार कामगिरीनंतर, रवींद्र जडेजा आता गोलंदाजीनेही आपली छाप पाडण्याच्या प्रयत्नात असेल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यासाठी अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवण्याची त्याला आशा आहे, जेणेकरून त्याला परदेश दौऱ्यांवर पुन्हा एकदा आपले कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. न्यूझीलंड दौऱ्यावर संघाला जडेजाच्या बॅटची मोठी धावसंख्या उभारण्याची गरज असेल, जेणेकरून खेळपट्टी जुनी झाल्यावर भारताला जलद गतीने धावा करता येतील. दरम्यान, जर जडेजाने गोलंदाजीतही योगदान दिले, तर भारतीय संघाचा विजय निश्चित होऊ शकतो.