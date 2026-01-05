English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • रविंद्र जडेजा होणार राजस्थान रॉयल्सचा नवा कर्णधार? IPL 2026 आधी सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

रविंद्र जडेजा होणार राजस्थान रॉयल्सचा नवा कर्णधार? IPL 2026 आधी सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

Ravindra Jadeja Rajasthan Royals: आयपीएल 2026च्या आधी राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधारपदाची खूप चर्चा झाली आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या सोशल मीडियावर रवींद्र जडेजाबद्दलच्या   एका पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 5, 2026, 01:23 PM IST
रविंद्र जडेजा होणार राजस्थान रॉयल्सचा नवा कर्णधार? IPL 2026 आधी सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

Ravindra Jadeja set to become new rajasthan royals captain? : IPL 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्समध्ये कर्णधारपदाबाबत मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. अलीकडेच राजस्थान रॉयल्सच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून रविंद्र जडेजासंदर्भातील एका पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. आयपीएल 2026 आधी राजस्थान रॉयल्सने एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला होता. संघाचा कर्णधार संजू सॅमसनला ट्रेड करून चेन्नई सुपर किंग्सकडे पाठवण्यात आले. या ट्रेडच्या बदल्यात राजस्थानने अनुभवी अष्टपैलू रविंद्र जडेजा आणि इंग्लंडचा सॅम करन यांना आपल्या संघात सामील करून घेतले. संजूच्या जाण्यानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे कर्णधारपद कोण सांभाळणार? यासाठी एक नाव चर्चेत आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

2025 साली कोण होतं कर्णधार?

संजू सॅमसन हा कर्णधार होता. संजूच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानने 2025 चा सीजन खेळला होता. त्या सिजनमध्ये रियान परागला उपकर्णधार बनवण्यात आले होते. संजू अनफिट असताना काही सामन्यांत रियान परागने संघाची जबाबदारीही सांभाळली होती. त्यामुळे कर्णधारपदाच्या शर्यतीत तो एक मजबूत दावेदार मानला जात आहे. यःसीअवय अजून एक नाव चर्चेत होत. 

सोशल मीडिया पोस्टमुळे खळबळ

राजस्थान रॉयल्सने अलीकडेच सोशल मीडियावर रविंद्र जडेजाचा एक फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “लवकरच थालापथी.” तमिळ भाषेत “थालापथी” म्हणजे नेता किंवा कमांडर. या एका ओळीमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे की, जडेजालाच संघाची नवी जबाबदारी देण्यात येणार आहे का? मात्र, फ्रँचायझीकडून अद्याप कर्णधारपदाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

 

कर्णधारपदाच्या शर्यतीत कोणती नावे?

सध्या राजस्थान रॉयल्सकडे कर्णधारपदासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. युवा खेळाडूंमध्ये रियान परागसोबतच ध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जैस्वाल यांचीही नावे चर्चेत आहेत, ज्यांना भविष्यातील नेतृत्वासाठी योग्य मानले जाते. मात्र अनुभवाच्या दृष्टीने पाहिले, तर रविंद्र जडेजा हे नाव सर्वात पुढे दिसते. जडेजा केवळ वरिष्ठ खेळाडूच नाही, तर भारतीय संघ आणि आयपीएलचा मोठा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे. मोठ्या सामन्यांतील दबाव हाताळण्याची क्षमता त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिली आहे, जी कर्णधारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

राजस्थानसोबत जुने नाते 

रविंद्र जडेजाचा राजस्थान रॉयल्ससोबत जुना आणि खास संबंध आहे. 2008 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने आयपीएलचे पहिले विजेतेपद पटकावले होते, तेव्हा जडेजा या संघाचा भाग होते. 2009 मध्येही ते राजस्थानच्या जर्सीत खेळताना दिसले. त्यानंतर 2012 मध्ये ते चेन्नई सुपर किंग्समध्ये सामील झाले आणि दीर्घकाळ त्या संघाचा कणा ठरले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026ravindra jadejasocial mediarajasthan royalsviral post

इतर बातम्या

T20 सामन्यात वाद...पाकिस्तानी गोलंदाज दाखवत होता दम, किरॉन...

स्पोर्ट्स