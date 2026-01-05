रविंद्र जडेजा होणार राजस्थान रॉयल्सचा नवा कर्णधार? IPL 2026 आधी सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

Ravindra Jadeja set to become new rajasthan royals captain? : IPL 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्समध्ये कर्णधारपदाबाबत मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. अलीकडेच राजस्थान रॉयल्सच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून रविंद्र जडेजासंदर्भातील एका पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. आयपीएल 2026 आधी राजस्थान रॉयल्सने एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला होता. संघाचा कर्णधार संजू सॅमसनला ट्रेड करून चेन्नई सुपर किंग्सकडे पाठवण्यात आले. या ट्रेडच्या बदल्यात राजस्थानने अनुभवी अष्टपैलू रविंद्र जडेजा आणि इंग्लंडचा सॅम करन यांना आपल्या संघात सामील करून घेतले. संजूच्या जाण्यानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे कर्णधारपद कोण सांभाळणार? यासाठी एक नाव चर्चेत आलं आहे.
संजू सॅमसन हा कर्णधार होता. संजूच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानने 2025 चा सीजन खेळला होता. त्या सिजनमध्ये रियान परागला उपकर्णधार बनवण्यात आले होते. संजू अनफिट असताना काही सामन्यांत रियान परागने संघाची जबाबदारीही सांभाळली होती. त्यामुळे कर्णधारपदाच्या शर्यतीत तो एक मजबूत दावेदार मानला जात आहे. यःसीअवय अजून एक नाव चर्चेत होत.
राजस्थान रॉयल्सने अलीकडेच सोशल मीडियावर रविंद्र जडेजाचा एक फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, “लवकरच थालापथी.” तमिळ भाषेत “थालापथी” म्हणजे नेता किंवा कमांडर. या एका ओळीमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे की, जडेजालाच संघाची नवी जबाबदारी देण्यात येणार आहे का? मात्र, फ्रँचायझीकडून अद्याप कर्णधारपदाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
Thalapathy pic.twitter.com/xPPX5z3Sco
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 4, 2026
सध्या राजस्थान रॉयल्सकडे कर्णधारपदासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. युवा खेळाडूंमध्ये रियान परागसोबतच ध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जैस्वाल यांचीही नावे चर्चेत आहेत, ज्यांना भविष्यातील नेतृत्वासाठी योग्य मानले जाते. मात्र अनुभवाच्या दृष्टीने पाहिले, तर रविंद्र जडेजा हे नाव सर्वात पुढे दिसते. जडेजा केवळ वरिष्ठ खेळाडूच नाही, तर भारतीय संघ आणि आयपीएलचा मोठा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे. मोठ्या सामन्यांतील दबाव हाताळण्याची क्षमता त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिली आहे, जी कर्णधारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
रविंद्र जडेजाचा राजस्थान रॉयल्ससोबत जुना आणि खास संबंध आहे. 2008 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने आयपीएलचे पहिले विजेतेपद पटकावले होते, तेव्हा जडेजा या संघाचा भाग होते. 2009 मध्येही ते राजस्थानच्या जर्सीत खेळताना दिसले. त्यानंतर 2012 मध्ये ते चेन्नई सुपर किंग्समध्ये सामील झाले आणि दीर्घकाळ त्या संघाचा कणा ठरले.