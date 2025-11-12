Ravindra Jadeja: एमएस धोनीमुळे जडेजाला सोडावी लागणार CSK? रिपोर्टमध्ये झाला धक्कादायक खुलासा!

Ravindra Jadeja to Leave CSK Because of MS Dhoni: आयपीएल 2026 सिजनच्या (IPL 2026) आधी मोठा स्फोटक अपडेट समोर आली आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) यांच्यात चालू असलेल्या ट्रेड चर्चेमुळे क्रिकेट जगतात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. ताज्या माहितीनुसार, रवींद्र जडेजा लवकरच CSK सोडून राजस्थान रॉयल्सकडे जाण्याची शक्यता आहे. यामागचं कारण थेट एमएस धोनी आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शोधाशी जोडलेलं असल्याचं सांगितलं जात आहे.
रवींद्र जडेजा गेली 12 वर्षे CSK चा अविभाज्य भाग राहिला आहे. या काळात त्याने धोनीच्या नेतृत्वाखाली तीन वेळा IPL ट्रॉफी जिंकली आहे आणि अनेक अवघड सामन्यांत टीमला विजय मिळवून दिला आहे. मात्र, आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जडेजाने राजस्थान रॉयल्ससोबतच्या ट्रेड डीलच्या सहमतीपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा संजू सॅमसनच्या राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या, तेव्हा CSK ही पहिल्याच टीम्सपैकी होती जी सॅमसनला आपल्या टीममध्ये सामील करण्यासाठी उत्सुक होती. सॅमसन गेल्या काही वर्षांत एक विश्वासार्ह विकेटकीपर-बॅटर आणि संभाव्य कर्णधार म्हणून उदयास आला आहे. त्यामुळे, धोनीच्या निवृत्तीनंतर CSK साठी तो परफेक्ट उत्तराधिकारी ठरू शकतो, असं मत अनेक क्रिकेट तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं.
राजस्थान रॉयल्सच्या मॅनेजमेंटने जेव्हा CSK शी सॅमसनच्या ट्रेडबद्दल चर्चा सुरू केली, तेव्हा त्यांनी सॅमसनच्या बदल्यात एक टॉप-लेव्हल खेळाडूची मागणी केली. सुरुवातीला चेन्नई कॅश डीलद्वारे हा करार पूर्ण करण्याच्या विचारात होती, पण राजस्थानची नजर सरळ रवींद्र जडेजावर होती. यामुळे CSK मॅनेजमेंट अडचणीत आली. एका बाजूला त्यांना जडेजासारखा मॅच-विनर गमवायचा नव्हता, आणि दुसऱ्या बाजूला सॅमसनसारखा भविष्यातील कर्णधार घेण्याची संधी गमवायची नव्हती.
या चर्चेदरम्यान सॅम करनचं नावही पुढे आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानने सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन या दोघांना घेण्याची मागणी केली आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की हा ट्रेड डील फायनल होण्याच्या मार्गावर आहे. तथापि, अजूनपर्यंत दोन्ही फ्रँचायझींकडून याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, एमएस धोनी आणि CSK व्यवस्थापन सॅमसनला आपल्या स्क्वाडमध्ये आणण्यासाठी इतके उत्सुक होते की त्यांनी अमेरिकेत झालेल्या मेजर क्रिकेट लीगदरम्यान सॅमसनची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. या बैठकीदरम्यान धोनीने सॅमसनला CSK च्या योजनांबद्दल माहिती दिल्याचंही सांगितलं जात आहे. धोनी गेल्या काही काळापासून गुडघ्याच्या दुखापतीने त्रस्त आहेत आणि त्यांनी गेल्या हंगामातही मर्यादित सामने खेळले होते. त्यामुळे टीमला त्यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याची वेळ आली आहे. सॅमसन हा पर्याय सर्वाधिक योग्य ठरेल, कारण तो सध्या भारतीय क्रिकेटमधील एक अनुभवी आणि शांत स्वभावाचा नेता मानला जातो.
माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, “जर CSK ला आपलं भविष्य मजबूत करायचं असेल आणि त्यासाठी रवींद्र जडेजाचा त्याग करावा लागला, तरी तो योग्य निर्णय ठरेल. सॅमसनसारखा खेळाडू टीमसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरू शकतो.”
आता सर्वांचे लक्ष या ट्रेड डीलच्या अधिकृत घोषणेकडे लागलं आहे. जर हे खरोखर घडलं, तर हे IPL इतिहासातील सर्वात मोठ्या ट्रेड करारांपैकी एक ठरेल.