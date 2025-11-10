English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रविंद्र जाडेजाला IPL 2026 पूर्वी CSK कडून डच्चू? मोठा निर्णय घेत ऑल राऊंडर खेळाडूने...

Rvindra Jadeja: लवकरच आयपीएलचं 19 वं पर्व सुरु होणार असून खेळाडू लिलावाच्या अपडेट्स समोर येत आहेत. अशात संजू सॅमसनच्या बदल्यात चेन्नई सुपर किंग्ज रवींद्र जडेजा याला राजस्थान रॉयल्सा देईल, अशी बातमी समोर आली होती. ही बातमी अधिकृत असल्याचं स्पष्ट झालेलं नाही तरी रवींद्र जडेजाचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाल्याने चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.   

Updated: Nov 10, 2025, 02:49 PM IST
CSK Team And ravindra jadeja: अनुभवी आणि अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजाचे अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट "royalnavghan" अचानक गायब झाले आहे. आजच त्याच्या चाहत्यांनी अकाउंट शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते इन्स्टाग्रामवरून गहाळ असल्याचे आढळले. अकाउंट लिंक थेट ब्राउझरमध्ये पेस्ट केल्याने 'प्रोफाइल लिंक ब्रोकन' असा मेसेज आला. जडेजाचे अकाउंट डिअ‍ॅक्टिव्हेट केल्याने तो त्याचा  13 वर्षांपासूनचा आयपीएल संघ, चेन्नई सुपर किंग्ज सोडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये संजू सॅमसनसाठी सुरू असलेल्या व्यापार करारात जडेजाचे नाव समोर आल्याची व्यापक चर्चा आहे. 

13 वर्षापासून जाडेजाला कायम ठेवणाऱ्या सीएसकेने संजू सॅमसनच्या बदल्यात त्याला राजस्थान रॉयल्समध्ये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण, राजस्थान रॉयल्स किंवा चेन्नई सुपर किंग्ज व्यवस्थापनाने या चर्चेबाबत कोणतेही विधान केलेले नाही. या चर्चेदरम्यान, जडेजाचे अधिकृत अकाउंट अचानक 'गायब' झाल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

इन्स्टाग्रामकडून कोणतेही स्पष्टीकरण नाही
रवींद्र जडेजाचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब होण्यामागे अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. जडेजाने या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसून इंस्टाग्राम किंवा मेटानेही कोणते अधिकृत निवेदन केले नाही. आता चाहत्यांना प्रश्न पडलाय की जडेजाने स्वतः त्याचे अकाउंट निष्क्रिय केले की ते तांत्रिक बिघाडामुळे झाले?

रविंद्रने राजस्थान रॉयल्सकडून...
रवींद्र जडेजाने राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. 2008 मध्ये, 19 वर्षीय जडेजा शेन वॉर्नच्या नेतृत्वाखाली पहिली आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या आरआर संघाचा भाग होता. त्यानंतर, तो 2009 मध्येही आरआरचा भाग होता, परंतु आयपीएल 2010 पूर्वी, मुंबई इंडियन्सशी थेट करार करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याला निलंबित करण्यात आले. आयपीएलच्या नियमांनुसार, कोणताही खेळाडू संघाशी थेट करार करू शकत नाही. संघाला खेळाडू फक्त आयपीएल लिलावाद्वारे खरेदी करावा लागते. एका वर्षाच्या बंदीनंतर, रवींद्र जडेजा आयपीएल 2011 मध्ये पुन्हा संघात सामील झाला.

चेन्नई आयपीएल 2012 शी संबंधित आहे
रवींद्र जडेजा पहिल्यांदा आयपीएल 2012 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामील झाला. तेव्हापासून तो आयपीएलमध्ये सीएसकेकडून खेळत आहे. चेन्नई सुपर किंग्जवर बंदी घालण्यात आली तेव्हा ही जोडी फक्त दोन वर्षांसाठी तुटली. या १३ वर्षांच्या प्रवासात, जडेजा सीएसकेच्या पाचपैकी तीन आयपीएल ट्रॉफीचा भाग आहे. दरम्यानच एम एस धोनीने आयपीएल 2022 मध्ये कर्णधारपद सोडल्यानंतर त्याने संघाचे कर्णधारपदही स्वीकारले. कलांतराने त्याला स्वतःची आणि संघाची कामगिरी बरोबर वाटली नाही आणि त्याने मधेच कर्णधार पद सोडले.

सर्वाधिक विकेट घेणारा खेळाडू पण...
आजवर 254 सामने खेळून रविंद्र जडेजा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक बळी घेणारा खेळाडू आहे. त्याने चेन्नईसाठी सर्वाधिक 143 बळी घेतले आहेत.

