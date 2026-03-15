सलमान अली आगाच्या रनआउटची जोरदार चर्चा, रावळपिंडी ट्रॅफिक पोलिसांनाही नाही सोडलं! मजेशीर पोस्ट Viral

सलमान अली आघाच्या अनोख्या रनआउटची घटना सध्या क्रिकेटविश्वात चर्चेचा विषय ठरली आहे. पाकिस्तानी संघ आणि बांगलादेश संघ यांच्यात झालेल्या वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात हा प्रकार घडला. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या असून रावलपिंडी ट्रॅफिक पोलिसांची एक मजेशीर पोस्टही व्हायरल झाला आहे.
हा सामना 13 मार्च रोजी शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम येथे खेळला गेला. पाकिस्तानच्या डावातील 39व्या षटकात ही घटना घडली. त्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर मोहम्मद रिझवान याने चेंडू हलक्या हाताने गोलंदाजाकडे ढकलला. चेंडू नॉन-स्ट्रायकर एंडकडे गेला आणि सलमान आगा याला वाटले की चेंडू ‘डेड’ झाला आहे. त्यामुळे तो चेंडू उचलून परत देण्यासाठी पुढे गेला. मात्र बांग्लादेशचा कर्णधार मेहदी हसन मिराज पूर्णपणे सावध होता. त्याने लगेच चेंडू उचलून सलमान आगा क्रीजबाहेर असताना स्टंप्सवर मारला आणि त्याला रनआउट केले. त्या वेळी सलमान आगा 62 चेंडूत 64 धावा करून खेळत होता. रनआउट झाल्यानंतर तो नाराज दिसला आणि त्याची काही बांग्लादेशी खेळाडूंशी शाब्दिक चकमकही झाली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
Crucial moment! Mehidy Hasan Miraz removes Salman Agha with a brilliant run-out. #BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/N0inKkZVwz
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
दरम्यान, रावळपिंडी ट्रॅफिक पोलिसांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत या घटनेला रस्ते सुरक्षेशी जोडले. त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले होते, “रस्ता असो किंवा खेळाचे मैदान, सुरक्षिततेची सुरुवात वैयक्तिक जबाबदारीपासून होते. स्वतःवर विश्वास ठेवा, सतर्क रहा आणि योग्य निर्णय घ्या, जेणेकरून तुम्ही आणि इतरही सुरक्षित राहतील.” या पोस्टचा उद्देश छोट्या निष्काळजीपणामुळे मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते हा संदेश देणे होता.
Whether on the road or on the playing field, safety begins with personal responsibility.
Trust yourself, stay alert, and make wise decisions to keep yourself and others safe.#SafePunjab #trafficawareness #RoadSafety #StayAlert pic.twitter.com/m3gGu1qFWh
— City Traffic Police, Rawalpindi (@ctprwp) March 13, 2026
सलमान आगा याचा अडचणीचा दिवस इथेच थांबला नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) नेही त्याला आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल फटकारले. रनआउट झाल्यानंतर रागाच्या भरात त्याने हेल्मेट आणि ग्लोव्ह्ज फेकले होते. त्यामुळे ICC च्या आचारसंहितेतील अनुच्छेद 2.2 अंतर्गत लेव्हल-1 उल्लंघन मानून त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट गुण नोंदवण्यात आला.
या घटनेनंतर पाकिस्तानचा डाव काहीसा डळमळीत झाला आणि संघाने काही विकेट्स जलद गमावल्या. मात्र शेवटी पाकिस्तानने जोरदार पुनरागमन करत डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धत (DLS) नियमांनुसार 128 धावांनी विजय मिळवला आणि मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली. सलमान अली आगा याचा हा रनआउट मात्र आता क्रिकेटप्रेमींमध्ये चर्चेचा मोठा विषय ठरला आहे.