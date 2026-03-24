IPL 2026 : एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर नेहमी रिजर्व राहणार त्या 11 सीट्स, नेमकं कारण काय?

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 03:51 PM IST
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात प्रसिद्ध संघांपैकी एक असणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने तब्बल 17 वर्षांनी आयपीएल 2025 मध्ये विजेतेपद पटकावलं. हा विजय आरसीबी संघ आणि त्यांच्या फॅन्ससाठी ऐतिहासिक ठरला, मात्र या विजयाचा उत्सव काही क्षणातच शोकात बदलला. कारण आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बाहेर चेंगराचेंगरीत तब्बल 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाला. 11 आरसीबी फॅन्सना या चेंगराचेंगरीत प्राण गमवावे लागले. आता कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने याबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे. मागच्या वर्षी विक्ट्री परेड दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या 11 जणांच्या आठवणीत एक स्मारक पट्टीचं अनावरण करण्यात येणार आहे. 

एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील 11 सीट्स रिजर्व : 

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार  एक स्मारक पट्टी स्टेडियमच्या एंट्री गेटवर लावण्यात आली असून याशिवाय प्राण गमावलेल्या ११ जणांच्या आठवणीत नेहमी एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील 11 सीट्स रिजर्व राहतील. या सीट्सना आयपीएल किंवा आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तिकीट विक्रीत विकलं जाणार नाही. या क्षेत्राला सन्मान म्हणून वेगळं ठेवलं जाईल. केएससीएचे अध्यक्ष व्यंकटेश प्रसाद यांनी तसा फलक लावण्यात आल्याची पुष्टी केली, परंतु जागा आरक्षित करण्याच्या योजनेबद्दल त्यांनी अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही. मात्र सदर माहिती मीडिया रिपोर्टमधून समोर आलेली आहे.

11 लोकांच्या स्मृतीचा सन्मान करणार : 

केएससीएचे अध्यक्ष व्यंकटेश प्रसादने म्हटले की, 'त्या दुःखद घटनेविषयी विचार करणं सुद्धा वेदनादायक आहे. पण आम्ही व्यवस्थापन समिती आणि इतर प्रमुख हितधारकांसोबत काही काळापासून स्मारकाविषयी चर्चा करत होतो. त्या ११ लोकांच्या स्मृतीचा सन्मान करणे महत्त्वाचे आहे, असे आम्हा सर्वांना एकत्रितपणे वाटत होते. आम्हाला ते दुःख पुन्हा अनुभवायचे नाही, उलट त्यांची आठवण ठेवायची आहे. म्हणूनच, ज्या क्रिकेट चाहत्यांनी दुर्दैवाने आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ एक फलक उभारण्याचा आम्ही निर्णय घेतला.

पहिल्या सामन्यापूर्वी दिली जाणार श्रद्धांजली : 

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरूवात होणार आहे. यात गतविजेत्या आरसीबी संघाचं होम ग्राउंड असलेल्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर ओपनिंग सामना खेळवला जाईल. पहिला सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. या सामन्यापूर्वी चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या 11 फॅन्सना श्रद्धांजली अर्पित करण्यात येईल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

