Video : महाकुंभात पोहोचला RCB चा जबरा फॅन, जर्सी सोबत गंगेत मारली डुबकी

Mahakumbh 2025: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru) हा संघ आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात लोकप्रिय संघांपैकी एक असून त्यांची फॅन फॉलोईंग खूप मोठी आहे. आरसीबीची टीम ही आयपीएलच्या सुरुवातीपासूनच या स्पर्धेचा भाग आहे. तीन वेळा हा संघ आयपीएलच्या फायनलपर्यंत पोहोचला, परंतु त्यांना एकदाही आयपीएलचे विजेतेपद पटकावता आलेले नाही. असं असलं तरी दरवर्षी आयपीएलपूर्वी आरसीबीचे चाहते यंदातरी त्यांचा संघ जिंकावा यासाठी प्रार्थना करताना दिसतात. सध्या प्रयागराज येथे महाकुंभाचे आयोजन करण्यात आले असून येथे आरसीबीचा एक चाहता संघाची जर्सी घेऊन आला होता आणि त्याने जर्सीला देखील गंगेमध्ये आंघोळ घातली.

अनेक श्रद्धाळू प्रयागराज येथे सुरु असलेल्या महाकुंभामध्ये सहभागी होतात. येथे येणारे श्रद्धाळू त्रिवेणी संगमावर जाऊन डुबकी मारतात. या श्रद्धाळुंमध्ये आरसीबीचा जबरा फॅन सुद्धा सहभागी झाला. या चाहत्याने साधूंसोबत त्रिवेणी संगमावर डुबकी मारली आणि हातात आरसीबीची जर्सी घेऊन त्याला देखील आंघोळ घातली. आरसीबीच्या चाहत्याचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे. व्हिडीओमध्ये आरसीबीच्या चाहत्याने संघाच्या जर्सीसोबत तीन वेळा डुबकी मारली. तसेच शेवटी तो 'ई साला कप नामदे' असं म्हणताना दिसतो.

One of my follower sent me this

where some guys in Maha Kumbh praying for RCB with RCB jersey pic.twitter.com/PzL1FTzUyB

— Kevin (imkevin149) January 20, 2025