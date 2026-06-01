/IPL 2026 : RCB कर्णधार रजत पाटीदारने केली रोहित आणि धोनीच्या विक्रमाशी बरोबरी

IPL 2026 Final RCB VS GT : आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यात रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने गुजरात टायटन्सचा पराभव करून विजय मिळवला. गुजरात टायटन्सने विजयासाठी आरसीबीला 156 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबी यशस्वी झाली आणि त्यांनी दोन ओव्हर आणि 5 विकेट राखून सामना जिंकला. कर्णधार रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात आरसीबीने सलग दुसऱ्या वर्षी आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. यासह त्याने रोहित शर्मा आणि एम एस धोनी यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार राहिलेल्या रोहित आणि धोनी यांच्या लिस्टमध्ये आता रजत पाटीदारचं नाव सुद्धा समाविष्ट झालं आहे.
रजत पाटीदारने आयपीएल 2025 पासून आरसीबी संघाचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली. त्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा संघ आयपीएलच्या सुरुवातीपासून या स्पर्धेचा भाग होता, मात्र त्यांना 18 वर्षात एकदाही विजेतेपद पटकावण्यात यश आलं नव्हतं. मात्र आयपीएल 2025 मध्ये रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात आरसीबीने पंजाब किंग्सचा पराभव करून अहमदाबादच्या स्टेडियमवरच फायनल सामना जिंकून पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी नावावर केली होती. तर यंदा आयपीएल 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सला त्यांचंच होम ग्राउंड असणाऱ्या अहमदाबादच्या स्टेडियमवर रजत पाटीदारच्या नेतृत्वातील आरसीबीने पुन्हा फायनलमध्ये हरवलं.
आयपीएलच्या इतिहासात आरसीबी आधी फक्त दोन संघांनी त्यांचं चॅम्पिअनपदाचं टायटल डिफेन्ड केलं होतं. म्हणजेच फक्त दोन संघांनी लागोपाठ आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. यात चेन्नई सुपरकिंग्सने एम एस धोनीच्या नेतृत्वात 2010 आणि 2011 मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. तर मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माच्या नेतृत्वात 2019 आणि 2020 असे सलग दोन वर्ष आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. मात्र त्यानंतर कोणताही आयपीएल संघाचा कर्णधार अशी कामगिरी करू शकला नव्हता. मात्र रविवारी गुजरात टायटन्स विरुद्ध फायनल सामना जिंकून रजत पाटीदारने त्याच्या नेतृत्वात आरसीबीला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून दिलं.
रजत पाटीदारने आतापर्यंत टीम इंडियाकडून टेस्ट आणि वनडे आंतरराष्ट्रीयमध्ये पदार्पण केलं. रजत पाटीदारने टेस्टमध्ये 3, तर वनडे 1 सामना जिंकला. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याने 63 धावा केल्या असून वनडेत 22 धावा केल्या. रजत पाटीदारने 57 आयपीएल सामन्यात 1612 धावा केल्या आहेत. रजतपूर्वी फाफ डू प्लेसिस हा आरसीबीचा कर्णधार होता.