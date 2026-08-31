/RCB चा स्टार खेळाडू घेणार अक्षर पटेलची जागा? बीसीसीआय घेणार मोठा निर्णय

भारताचा संघ आशियाई खेळांच्या आधी टीम इंडिया अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची असणार आहे, अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतामध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन टी20 सामन्यांची आशिया गेम्सआधी या मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारताच्या संघाची इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध मालिका झाल्या दोन्ही मालिकांमध्ये टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवांनंतर बीसीसीआय संघात मोठे बदल करु शकते. भारतीय संघाचा अष्टपैलू अक्षर पटेलचे सातत्याने निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे. आता त्याचे टीम इंडियातील स्थान धोक्यात आहे.
आता टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, असा दावा केला जात आहे की, टीम इंडियाचा अष्टपैलू अक्षर पटेलला संघातून बाहेर केले जाणार आहे आणि त्याच्या जागेवर कृणाल पांड्याला संघामध्ये स्थान दिले जाणार आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध अक्षर पटेलची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. परिणामी, संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती त्याला टी20 संघातून वगळण्याचा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याच्या जागी कृणाल पांड्या संघात परत येऊ शकतो. कृणालने अलीकडेच एक उल्लेखनीय पुनरागमनही केले आहे. आता कृणाल पांड्याला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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भारताचा संघ सध्या 2028 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक आणि विश्वचषकासाठी संघ तयार करत आहे. त्यामुळे बीसीसीआय कोणता खेळाडू कशी कामगिरी करत आहे यावर त्यांचे लक्ष आहे. यावेळी भारतीय क्रिकेट संघाचे लक्ष्य सलग तिसऱ्यांदा आयसीसी टी20 विश्वचषक जिंकण्याचे असेल. संघाने 2024 आणि 2026 या दोन्ही वर्षी ही स्पर्धा सहज जिंकली होती. कृणाल पांड्याने मागील दोन सिझनमध्ये आरसीबीच्या संघाकडून आयपीएलमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याने त्याच्या गोलंदाजीनेच नाही तर त्याच्या फलंदाजीने देखील प्रभावित केले आहे. आता त्याला टीम इंडियामध्ये स्थान मिळाले तर तो भारतासाठी पाच वर्षानंतर संघामध्ये त्याला पुनरागमन करण्याची संधी असणार आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने सलग दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. आरसीबीच्या दोन्ही विजेतेपदांमध्ये कृणालने महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः आयपीएल 2026 मध्ये, कृणालने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यामुळेच सध्या त्याच्या नावाची चर्चा होत आहे. जर कृणाल संघात परतला, तर तो बऱ्याच काळानंतर आपला भाऊ हार्दिक पांड्यासोबत खेळताना दिसेल.