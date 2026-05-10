/मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्याआधी RCBसाठी गुड न्यूज! मॅचविनर खेळाडू झाला संघात सामील, वाचा अपडेट

RCB News : आरसीबीने आतापर्यत स्पर्धेत 4 सामने गमावले आहेत त्यामुळे संघाला आता उर्वरित सामन्यामध्ये विजय मिळवणे अनिवार्य असणार आहे. त्याआधी आरसीबीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, संघातील मॅचविनर खेळाडू हा संघामध्ये सामील झाला आहे .
RCB Team Update : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सिझनमध्ये आरसीबीच्या संघाने चांगली सुरुवात केली होती पण सिझनच्या मध्यात काही सामने हे संघाला गमवावे लागले होते. संघाने आतापर्यत 6 सामने जिंकले आहेत, 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. एमआय विरुद्ध आरसीबी या सामन्यादरम्यान आता आरसीबीच्या संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. आयपीएल 2026 च्या दिशेने अग्रेसर असताना संघाचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्टची लवकरच संघामध्ये पुनरागमन होणार असे सांगितले जात आहे. आता आरसीबीच्या संघाबद्दल तुम्ही या लेखामध्ये सविस्तर वाचा.
मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाला जर पराभवाचा सामना करावा लागला तर त्यांना प्लेऑफमध्ये जाणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये संघाला विजय मिळवणे अनिवार्य आहे. मुंबईविरुद्धच्या सामन्याआधी आता बंगळुरुच्या संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता लवकरच संघामध्ये मॅचविनर खेळाडू सामील होणार आहे. संघाचा सलामीवीर फलंदाज फिल सॅाल्ट हा जखमी झाल्यामुळे तो मागील काही दिवसांपासून सामने खेळला नाही. त्यानंतर आरसीबीच्या संघाला त्याची जागा भरता आली नाही, त्याने सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती.
फ्रँचायझीसाठी एक खुशखबर आहे, संघाचा सलामीवीर फलंदाज फिल सॅाल्ट हा आता संघामध्ये सामील झाला आहे. उपचारासाठी इंग्लंडला गेलेला हा खेळाडू आता पुन्हा भारतामध्ये येऊन तो आता लवकरच सामने खेळताना दिसू शकतो. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये तो प्लेइंग 11 चा भाग नाही पण आगामी उर्वरित सामन्यामध्ये खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फिल सॅाल्ट याला आयपीएलमध्ये दुखापत झाली होती म्हणून तो उपचारासाठी मायदेशी परतला होता.
हेही वाचा
मागील सामन्यांमध्ये फिल सॅाल्टच्या जागेवर जेकब बेथल याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते पण तो संघासाठी प्रभावशाली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे फिल सॅाल्ट संघामध्ये सामील झाल्यानंतर जेकब बेथल याला बेंचवर बसवले जाऊ शकते. प्लेऑफमध्ये टिकून राहण्यासाठी आरसीबीच्या संघावर दबाव असणार आहे, त्यामुळे आगामी सामन्यामध्ये फिल सॅाल्ट खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे.
फिल सॅाल्ट संघात सामील झाल्यानंतर संभाव्य प्लेइंग 11
फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, रोमॅरियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, अभिनंदन सिंग.
(इम्पॅक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा)