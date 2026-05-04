RCB च्या अडचणी वाढल्या, सलामीवीर फलंदाजाने IPL 2026 दरम्यान भारत सोडला! नक्की कारण काय?

Phil Salt Leaves India : आयपीएल 2026 सुरु आहे आणि सध्या या सिझनमध्ये सुरुवातीपासून दुखापतीचे सत्र पाहायला मिळाले आहे. सिझनच्या सुरुवातीपासून अनेक खेळाडू जखमी असल्यामुळे काही खेळाडूंना नाव मागे घ्यायला लागले तर काही खेळाडू अजूनपर्यत संघामध्ये देखील सामील झाले नाही. तर काही खेळाडूंना सिझनमध्ये दुखापत झाल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले आहे. आता आरसीबीच्या संघामधून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे यामध्ये संघाने आयपीएल सुरु असताना भारत सोडावा लागला आहे. नक्की काय झाले हा यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या. आरसीबीचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा चालू आयपीएलमधून इंग्लंडला रवाना झाला आहे.
आरसीबीचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा मागील काही सामन्यामध्ये जखमी असल्यामुळे तो खेळला नाही. त्यामुळे त्याच्या जागेवर जेकब बेथल याला संघामध्ये खेळवण्यात आले होते. आता फिल्ल सॅाल्ट हा चालू आयपीएलमधून इंग्लंडला तो रवाना झाला आहे. ESPNcricinfo ने दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की चिन्नास्वामी मैदानावर कॅच घेताना त्याला दुखापत झाली होती, त्याला त्याच्या उडव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली होती. आता त्याला इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने युनायटेड किंगडममध्ये परत बोलावले आहे.
फिल्ल सॅाल्ट याने सुरुवातीला खेळलेल्या सामन्यांमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. त्याने सुरुवातीच्या सहा सामन्यामध्ये 202 धावा केल्या होत्या, यामध्ये त्याचा स्ट्राईक रेट हा 168.33 इतका होता. त्याने या सिझनमध्ये दोन अर्धशतके देखील झळकावली होती. मागील तीन सामन्यामध्ये तो संघाचा भाग नव्हता.
PHIL SALT HAS RETURNED TO UK FOR SCANS. [Espn Cricinfo]
- He is having finger injury.
RCB & Salt remain hopeful that the finger injury will be healed soon for his return back to India. pic.twitter.com/gxUuEWHvqC
— Johns. (CricCrazyJohns) May 4, 2026
पॅाइंट टेबलवर नजर टाकली तर सध्या आरसीबीचा संघ हा गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचे आतापर्यत 9 सामने झाले आहेत यामध्ये संघाला 6 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे, गुणतालिकेमध्ये सध्या त्याच्याकडे 12 गुण आहेत.