  • RCB च्या अडचणी वाढल्या, सलामीवीर फलंदाजाने IPL 2026 दरम्यान भारत सोडला! नक्की कारण काय?

RCB Team Update :  आयपीएल 2026 सुरु असताना आता आरसीबीच्या संघामधील एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, चालू सिझनमध्ये संघाचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा आता इंग्लंडला रवाना झाला आहे, सॅाल्ट हा इंग्लंडला का रवाना झाला यासंदर्भात वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 4, 2026, 04:07 PM IST
Phil Salt Leaves India : आयपीएल 2026 सुरु आहे आणि सध्या या सिझनमध्ये सुरुवातीपासून दुखापतीचे सत्र पाहायला मिळाले आहे. सिझनच्या सुरुवातीपासून अनेक खेळाडू जखमी असल्यामुळे काही खेळाडूंना नाव मागे घ्यायला लागले तर काही खेळाडू अजूनपर्यत संघामध्ये देखील सामील झाले नाही. तर काही खेळाडूंना सिझनमध्ये दुखापत झाल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले आहे. आता आरसीबीच्या संघामधून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे यामध्ये संघाने आयपीएल सुरु असताना भारत सोडावा लागला आहे. नक्की काय झाले हा यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या. आरसीबीचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा चालू आयपीएलमधून इंग्लंडला रवाना झाला आहे. 

फिल्ल सॅाल्ट का झाला इंग्लंडला रवाना?

आरसीबीचा सलामीवीर फलंदाज फिल्ल सॅाल्ट हा मागील काही सामन्यामध्ये जखमी असल्यामुळे तो खेळला नाही. त्यामुळे त्याच्या जागेवर जेकब बेथल याला संघामध्ये खेळवण्यात आले होते. आता फिल्ल सॅाल्ट हा चालू आयपीएलमधून इंग्लंडला तो रवाना झाला आहे. ESPNcricinfo ने दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की चिन्नास्वामी मैदानावर कॅच घेताना त्याला दुखापत झाली होती, त्याला त्याच्या उडव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली होती. आता त्याला इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने युनायटेड किंगडममध्ये परत बोलावले आहे. 

फिल्ल सॅाल्टचा दमदार फार्म

फिल्ल सॅाल्ट याने सुरुवातीला खेळलेल्या सामन्यांमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. त्याने सुरुवातीच्या सहा सामन्यामध्ये 202 धावा केल्या होत्या, यामध्ये त्याचा स्ट्राईक रेट हा 168.33 इतका होता. त्याने या सिझनमध्ये दोन अर्धशतके देखील झळकावली होती. मागील तीन सामन्यामध्ये तो संघाचा भाग नव्हता. 

RCB ची गुणतालिकेतील स्थिती

पॅाइंट टेबलवर नजर टाकली तर सध्या आरसीबीचा संघ हा गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचे आतापर्यत 9 सामने झाले आहेत यामध्ये संघाला 6 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे, गुणतालिकेमध्ये सध्या त्याच्याकडे 12 गुण आहेत. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

