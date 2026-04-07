'धुरंधर' पाहून विराट क्लिन बोल्ड! म्हणाला, '4 तासात मी एकदाही...'; रणवीरबद्दलही बोलला

Virat Kohli Watched Ranveer Singh Dhurandhar 2: विराट कोहलीने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर हा चित्रपट पाहून काय वाटलं यासंदर्भात पोस्ट केली आहे. विराट नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 7, 2026, 07:07 AM IST
विराटची इन्स्टाग्राम स्टोरी चर्चेत

Virat Kohli Watched Ranveer Singh Dhurandhar 2: भारतात सध्या इंडियन प्रिमिअर लीग आणि रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर-2'चीच चर्चा आहे. विशेष म्हणजे आयपीएल सुरु असतानाच प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे पाठ फिरवताना दिसतात. मात्र याला 'धुरंधर-2' अपवाद ठरत आहे. या चित्रपटाची तिकीटबारीवर जोरदार कमाई होत असतानाच आयपीएलमधील सर्वात आयकॉनिक खेळाडूंपैकी एक असलेल्या विराट कोहलीलाही हा चित्रपट पाहण्याचा मोह आवरला नाही. विराटने आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून हा चित्रपट आवर्जून पाहिला. त्याने हा चित्रपट कसा वाटला याबद्दलची एक स्टोरी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. विराटची ही इन्स्टा स्टोरी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली आहे. विराटने हा चित्रपट पाहून रणवीरसहीत सर्वांवरच कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. 

अनुष्कासोबत पाहिला चित्रपट

विराटने शेअर केलेल्या इन्स्टा स्टोरीमध्ये रणवीर सिंगच्या फोटसहीतचं चित्रपटाचं पोस्टर दिसत असून जिओ स्टुडिओची ही पोस्ट शेअर करत विराटने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. खरं तर विराट आणि अनुष्का या दोघांनी एकत्र हा चित्रपट पाहिला आहे. अनुष्कानेही इन्स्टाग्रामला चित्रपटासंदर्भातील स्टोरी शेअर केली आहे तशीच स्टोरी विराटनेही शेअर केली आहे. 

पहिल्यांदाच असा अनुभव घेतला; दिग्दर्शकाचंही कौतुक

"हा चित्रपट पाहिला. भारतात बनवलेल्या चित्रपटासंदर्भात अशापद्धतीचा सिनेमॅटिक अनुभव मी यापूर्वी घेतलेला नाही. या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रत्येक भावनेला हात घालण्यात आला आहे. चार तासात मी एकदाही पापणी झाकली नाही," असं विराटने आपल्या इन्स्टा स्टोरीमध्ये म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबताना विराटने, "अदित्य धर तू फार टॅलेंटेड आहेस. तुझ्यात असलेली दिग्दर्शकाची दृष्टीने तू जे काही बनवलं आहेस त्यामधून दिसून येते. खरोखरच तुझं कौतुक केलं पाहिजे. तू फार हुशार आहेस," असं म्हणत दिग्दर्शकाचं कौतुक केलं आहे.

रणवीरचा अभिनयावरही कमेंट

विराटने चित्रपटातील कलाकारांचं विशेष कौतुक केलं असून खास करुन अभिनेता रणवीर सिंगचा अभिनय प्रचंड आवडल्याचं नमूद केलं आहे. "सर्वच कलाकारांनी उत्तम काम केलं आहे पण रणवीर सिंग तू या चित्रपटानंतर एक नवा स्तर गाठला आहेस. उत्तमपेक्षाही उत्तम म्हणता येईल असा अभिनय तू या चित्रपटात केला आहेस. एकदमच वॉव चित्रपट आहे हा," असं विराटने म्हटलं आहे.

धुरंधर-2 ची आतापर्यंत कमाई किती?

19 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाने 19 दिवसांमध्ये 1023.77 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. जगभरातील कमाईचा आकडा हा 1622.72 कोटी रुपये इतका आहे. प्रदर्शनानंतर 18 व्या दिवशी या चित्रपटाने 1000 कोटी क्लबमध्ये प्रवेश केला. एवढ्या कमी दिवसात 1000 कोटींचा गल्ला कमवणारा हा पहिलाच चित्रपट ठरला आहे. चित्रपटामध्ये रणवीरबरोबरच संजय दत्त, अर्जुन रामपाल यांच्या मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. हा चित्रपट हिंदीबरोबरच  हिंदी, तमिळ, तेलुगु, कन्नड आणि मल्याळम भाषांत प्रदर्शित झाला आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Video : आर्टेमिस 2 नं नील आर्मस्ट्राँगच्याही टीमला मागे टाक...

विश्व