/विराट Retirement मागे घेतोय? पुन्हा टीम इंडियातून खेळणार? जवळच्या व्यक्तीचं सूचक विधान अन् चर्चांना उधाण

Virat Kohli Latest Update: विराट कोहलीचा संघ प्लेऑफमध्ये पोहचल्याने आरसीबीचे चाहते आनंदात असतानाच त्यांचा आनंद द्विगुणीत करणारं विधान विराटच्या एका जवळच्या व्यक्तीने केलं आहे. नेमकं कोणी, काय म्हटलंय जाणून घ्या
Virat Kohli Latest Update: एकीकडे यंदाच्या इंडियन प्रिमिअर लीगच्या ग्रुप स्टेजमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ पॉइण्ट्स टेबलवर अव्वल स्थानी असल्याने विराट कोहलीचे चाहते सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकण्याची आशा लावून बसले आहेत. असं असतानाच दुसरीकडे विराटचे बालपणीचे प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा यांनी कोहलींच्या चाहत्यांचा आनंद द्विगुणित करणारी किंवा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकण्यापेक्षाही महत्त्वाच्या बातमीचे शुभ संकेत दिले आहेत.
विराटला लहानपणी फलंदाजीचे धडे देणाऱ्या राजकुमार शर्मा यांनी विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेऊन पुन्हा अमर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करु शकतो असं म्हटलं आहे. यासंदर्भात विराटसोबत काय चर्चा झाली आहे याचा खुलासच शर्मा यांनी केला आहे. 37 वर्षीय विराटने मागील वर्षीच कसोटी क्रिकेटमधून तडकाफडकी निवृत्ती जाहीर केली होती. तो सध्या केवळ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत असला तरी हे चित्र लवकरच बदलू शकतं असे संकेत शर्मा यांनी दिले आहेत.
मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये भारतीय संघ कमालीची कामगिरी करत आहे. एकदिवसीय क्रिकेटबरोबरच टी-20 क्रिकेटमध्येही भारतीय संघाचा दबदबा दिसत आहे. मात्र असं असलं तरी याच्या उलट चित्र कसोटीमध्ये आहे. भारताने मायदेशामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका गमावली आहे. 2024 मध्येही न्यूझीलंडच्या पाहुण्या संघाने भारताला भारताच पाणी पाजलं होतं. यानंतर भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' देखील गमावल्याने चांगलीच टीकेची झोड उठली होती.
कसोटी क्रिकेटमधील या निराशाजनक कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी कोहलीने पुन्हा एकदा कसोटी खेळण्याचा विचार देशाच्या भल्यासाठी करावा अशी मागणी केली आहे. कसोटीमध्ये पुनरागमन करुन भारताला या निराशाजनक कामगिरीच्या गर्तेतून कोहलीने बाहेर काढावं अशी अपेक्षा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आहे. यासंदर्भात राजकुमार शर्मांनाही प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक उत्तर देत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.
"याबद्दल (विराटने कसोटीमध्ये पुनरागमन करण्याबद्दल) त्याच्याशी बोलणं तर झालं आहे. आता पुढे काय होतं ते पाहूयात," असं राजकुमार शर्मा यांनी 'एक्सप्रेस कॅफे' या पॉडकास्टमध्ये विराटच्या पुनरागमनासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताच्या सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक म्हणून कोहलीचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. विराट 123 कसोटी सामने खेळला असून त्याने 46.85 च्या सरासरीने 9230 धावा केल्या आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर 30 शतके जमा आहेत. देशातील महान कसोटी कर्णधारांमध्येही विराटची गणना होते. कसोटी क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून नेतृत्व केलेल्या 68 कसोटी सामन्यांपैकी 40 सामन्यांमध्ये त्याने भारताला विजय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे आता विराटच्या प्रशिक्षकांनी दिलेल्या संकेतांप्रमाणे खरंच तो निवृत्ती मागे घेऊन कसोटीमध्ये पुनरागमन करतो हा हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.