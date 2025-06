Bangalore Stampede: RCB च्या 11 चाहत्यांच्या मृत्यूनं विराट हळहळला; म्हणतो, 'शब्दच नाहीत, पूर्णपणे...'

Virat Kohli On Bangalore Stampede: इंडियन प्रिमिअर लीगचं पहिलं जेतेपद पटकावणाऱ्या बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्सच्या सेलिब्रेशनला बुधवारी चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेचं गालबोट लागलं. मंगळवारी अहमदाबादमध्ये अंतिम सामना जिंकल्यानंतर बुधवारी लगेच आरसीबीचा संघ बंगळुरुमधील चेन्नस्वामी स्टेडियममधील जाहीर कार्यक्रमामध्ये चाहत्यांना भेटण्यासाठी आणि सेलिब्रेशनसाठी शहरात दाखल झाला. मात्र आरसीबीच्या खेळाडूंना पाहण्यासाठी आणि या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी मैदानाबाहेर मोठी गर्दी झाली. या गर्दीच्या नियोजनासंदर्भात ठोस उपाययोजना नसल्याने इथं चेंगराचेंगीर झाली. ज्यामध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला असून 47 जण जखमी झाले आहेत. असं असतानाच आता या प्रकरणावर आरसीबीबरोबरच विराट कोहली आणि संघाची स्थापना करणारे उद्योजक विजय माल्या यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे.

35 हजार प्रेक्षकांची क्षमता असलेल्या चेन्नस्वामी स्टेडियममधील कार्यक्रमासाठी 2 ते 3 लाख लोकांनी गर्दी केल्यानेच हा प्रकार घडल्याचं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे. मैदानाबाहेर हा सारा प्रकार घडल्यानंतरही आतमध्ये खेळाडूंचा सत्कार सोहळा पार पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. यावरुन आरसीबीच्या व्यवस्थापनावर टीकेची झोड उठलेली असतानाच संघाने रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास अधिकृत पत्रकच जारी केलं आहे.

आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊट्सवरुन आरसीबीने घडलेल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. "आज दुपारी संघाच्या आगमनानिमित्त बेंगळुरूमध्ये आयोजित सार्वजनिक सोहळ्यासंदर्भातील दुर्दैवी घटनेनं आम्हाला फार दुःख झाले आहे. सर्वांची सुरक्षितता आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आरसीबी या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त करते. पीडित कुटुंबांप्रती आम्ही मनापासून सहवेदना व्यक्त करतो. परिस्थितीची जाणीव होताच, आम्ही आमच्या कार्यक्रमात तातडीने बदल केले आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाचे आणि सल्ल्याचे पालन केले. आम्ही आमच्या सर्व चाहत्यांना सुरक्षित राहण्याचे आवाहन करतो," असं आरसीबीने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

आरसीबीच्या याच निवेदनाचा फोटो विराट कोहलीच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हॅण्डलवरुन शेअर करण्यात आला आहे. विराटने मोजक्या शब्दांमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. "शब्दच सुचत नाहीयेत, पूर्णपणे हादरुन गेलोय," असं विराटने संघाचं अधिकृत पत्रक शेअर करताना म्हटलं आहे.

आरसीबीची स्थापना करणाऱ्या विजय माल्यांनी अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन घडलेल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. "बेंगळुरूमध्ये झालेल्या जीवितहानी आणि जखमींच्या दुःखद घटनेने खूप दुःख झाले. आयपीएल विजेत्यांचे स्वागत करण्यासाठी आलेल्या आरसीबी चाहत्यांबरोबर असे काही घडयला नको होतं. मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल मी मनापासून सहवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती," अशी पोस्ट माल्यांनी केली आहे.

