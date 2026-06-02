RCB Victory Parade 2026 Update: कधी? कुठे होणार परेड? RCB कडून खुलासा; चाहत्यांना म्हणाले, 'सेलिब्रेशनचा सर्वोत्तम मार्ग...'

RCB IPL Win 2026 Victory Parade Update: बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्सच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा इंडियन प्रिमिअर लीगच्या चषकावर नाव कोरलं. रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला अंतिम सामन्यामध्ये विराट कोहलीने षटकार लगावत गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात संघाला 5 विकेट्स आणि 12 चेंडू राखून विजय मिळवून दिला आणि आरसीबीच्या चाहत्यांकडून एकच जल्लोष सुरु झाला. मैदानामध्ये, मैदानाबाहेर जोरदार जल्लोष साजरा करण्यात आला. आरसीबीच्या अनेक खेळाडूंचे सेलिब्रेशनचे व्हिडीओही व्हायरल झाले क्रृणाल पांड्याचं आयपीएल ट्रॉफी डोक्यावर घेऊन नाचणं, विराटचा डान्स सारं काही व्हायरल झाल्याचं दिसून आलं. मात्र या साऱ्यामध्ये अनेकांना प्रश्न पडला तो असा की, आरसीबीच्या विजयानंतर व्हिक्ट्री रॅली म्हणजेच विजयी मिरवणूक काढली जाणार की नाही? इंटरनेटवरही याबद्दल बरीच चर्चा आहे. असं असतानाच आता आरसीबीनेही यासंदर्भात सूचक पोस्ट केली आहे.
खरं तर मागील वर्षी पहिल्यांदा चषकावर नाव कोरल्यानंतर आरसीबीसाठी बंगळुरुमधील चेन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियमवर आयोजित करण्यात आलेल्या विजयोत्सवादरम्यान मैदानाबाहेर चाहत्यांची चेंगराचेंगरी झाली होती. या दुर्घटनेमध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि 56 जण जखमी झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता दुसऱ्यांदा चषक जिंकल्यानंतर तरी पूर्ण नियोजनासहीत आरसीबी विजयी मिरवणूक काढणार का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. पण आरसीबीच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन यासंदर्भात सूचक विधान करणारी एक पोस्ट शेअर केली गेली आहे.
आरसीबीने सामना जिंकल्यानंतर लगेच म्हणजेच 31 मे रोजी रात्री 11 वाजून 29 मिनिटांनी आरसीबीच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन एक फोटो पोस्ट करण्यात आला. या फोटोमध्ये रात्रीच्या वेळी समोरासमोर असलेल्या इमारतींच्या गॅलरीमध्ये आरसीबीचे चाहते विजयी जल्लोष करताना दिसत आहेत. या फोटोत रस्ते रिकामे दाखवण्यात आले असून चाहते घरीच आनंद साजरा करताना दिसत आहेत.
आरसीबीने शेअर केलेल्या या फोटोवर, "जबाबदारीने आनंद साजरा करा, घरीच!" असा मजकूर लिहिलेला आहे. तसेच या फोटोला दिलेल्या कॅप्शनमध्ये, "काय सुंदर रात्र होती आणि काय सुंदर वाटतंय (सलग दुसऱ्यांदा चषक जिंकल्यानंतर)" असं नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच, "आनंद साजरा करताना जबाबदारीने वागूयात," असं आवाहन आरसीबीकडून चाहत्यांना करण्यात आलं आहे. "आपल्या लाडक्या आणि जवळच्या लोकांसोबत आनंद साजरा करणे हा सेलिब्रेशनचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जुन्या आठवणींना उजाळा द्या आणि घरबसल्या या खास क्षणाचा आनंद साजरा करा," असं आवाहनही या पोस्टमधील कॅप्शनमधून करण्यात आलं आहे. "आमच्या या 12th मॅन आर्मीला, आम्ही पुढच्या वर्षी स्टेडियममध्ये भेटू. तोपर्यंत, आनंद पसरवत राहा आणि आम्हाला पाठिंबा देत राहा," असं पोस्टच्या शेवटी नमूद करण्यात आलं आहे.
What a night. What a feeling.— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
To every member of the RCB nation, congratulations. This is YOUR win.
As the celebrations begin, let’s be responsible.
Best way to celebrate is with your loved ones. Relive the memories, and enjoy this special moment from the comfort of… pic.twitter.com/hdGO3n115a
विजयानंतर केलेली ही पोस्ट आता आरसीबीकडून आनंदोत्सव साजरा होणार नाही हे अधोरेखित करणारी असल्याचं सांगत व्हायरल झाली आहे. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने मागील वर्षी सेलिब्रेशनदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये मरण पावलेल्या 11 चाहत्यांना यंदाचा चषक समर्पित करत असल्याचं म्हटलं आहे.