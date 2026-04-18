RCB VS DC : 21 मीटर धावून विराट कोहलीने घेतला जबरदस्त कॅच, पतीची चपळता पाहून अनुष्काही झाली हैराण, Video

RCB VS PC IPL 2026 : विराट कोहली हा अनेकांचा फिटनेस आयकॉन आहे. विराट कोहली त्याच्या फिटनेसमुळे मैदानात संघासाठी जबरदस्त प्रदर्शन करतो. विराट हा जगातील सर्वोत्कृष्ट फिल्डर्सपैकी एक आहे, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे. 18 एप्रिल रोजी आयपीएलमध्ये खेळवण्यात आलेल्या डबल हेडर सामन्यांपैकी एक सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात केएल राहुलला बाद करण्यासाठी विराटने एवढा जबरदस्त कॅच पकडला की सर्व पाहातच राहिले. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्याच्या फिटनेस आणि चपळतेबाबत चर्चा होऊ लागली. विराट कोहलीने जसा कॅच पकडला तसं संपूर्ण चिन्नस्वामी स्टेडियम कोहली कोहलीच्या नावाने घोषणा देऊ लागलं. विराटने पकडलेला कॅच पाहून पत्नी अनुष्का शर्मा सुद्धा खुश झाली.
आरसीबीला केएल राहुलच्या विकेटची प्रतीक्षा होती. केएल राहुलला 57 धावांवर फलंदाजी करत होता. कर्णधार रजत पाटीदारने 11 व्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी कृणाल पंड्याकडे सोपवली. 76 धावांचा पाठलाग करताना दिल्लीचा स्कोअर 10 ओव्हरमध्ये 87 धावांवर 3 विकेट एवढा होता. पहिल्याच बॉलवर केएल राहुल मोठा शॉट खेळायला गेला. पण बॉल आणि बॅटचा संपर्क नीट होऊ शकला नाही. ज्यामुळे बॉल हवेत उडाला आणि विराट कोहलीने लॉन्ग ऑफवरून उजवीकडे धाव घेतली आणि उडी मारून अप्रतिम कॅच पकडला. कोहलीने 21 मीटरचं अंतर पार केलं आणि कॅच घेतला. यामुळे राहुल बाद झाला आणि 34 बॉलमध्ये 6 चौकार आणि दोन षटकार ठोकून 57 धावा करून बाद झाला.
krunalpandya24 finds the breakthrough. Rahul departs. Kohli takes the grab. The pendulum has swung! TATAIPL | IPLRivalryWeek 2026 RCBvDC | https://t.co/tCvyn0XFNx pic.twitter.com/nBuxAX1leV
Star Sports (StarSportsIndia) April 18, 2026
दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. यावेळी प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालेल्या आरसीबी संघाने २० ओव्हरमध्ये ८ विकेट गमावून 175 धावा केल्या. यावेळी फिलिप सॉल्टने सर्वाधिक 63 धावांची खेळी केली. तर टीम डेविडने 26, विराट कोहलीने 19, देवदत्त पड्डीकलने 18, जितेश शर्माने 14 आणि कृणाल पंड्याने 12 धावांची खेळी केली. तर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लुंगी निगडीने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. आरसीबीने दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं. दिल्ली कॅपिटल्सकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना बर्थ डे बॉय केएल राहुलने 57 धावांची खेळी केली. ट्रिस्टन स्तबने 60, अक्षर पटेलने 26 तर डेव्हिड मिलरने 22 धावांची खेळी केली. अशा प्रकारे दिल्ली कॅपिटल्सने 6 विकेटने सामना जिंकला.