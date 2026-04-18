पूजा पवार | Updated: Apr 18, 2026, 09:16 PM IST
RCB VS DC : 21 मीटर धावून विराट कोहलीने घेतला जबरदस्त कॅच, पतीची चपळता पाहून अनुष्काही झाली हैराण, Video
Photo Credit - Social Media

RCB VS PC IPL 2026 : विराट कोहली हा अनेकांचा फिटनेस आयकॉन आहे. विराट कोहली त्याच्या फिटनेसमुळे मैदानात संघासाठी जबरदस्त प्रदर्शन करतो. विराट हा जगातील सर्वोत्कृष्ट फिल्डर्सपैकी एक आहे, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे. 18 एप्रिल रोजी आयपीएलमध्ये खेळवण्यात आलेल्या डबल हेडर सामन्यांपैकी एक सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात केएल राहुलला बाद करण्यासाठी विराटने एवढा जबरदस्त कॅच पकडला की सर्व पाहातच राहिले. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्याच्या फिटनेस आणि चपळतेबाबत चर्चा होऊ लागली. विराट कोहलीने जसा कॅच पकडला तसं संपूर्ण चिन्नस्वामी स्टेडियम कोहली कोहलीच्या नावाने घोषणा देऊ लागलं. विराटने पकडलेला कॅच पाहून पत्नी अनुष्का शर्मा सुद्धा खुश झाली. 

21 मीटर धावून विराट कोहलीने घेतला कॅच : 

आरसीबीला केएल राहुलच्या विकेटची प्रतीक्षा होती. केएल राहुलला 57 धावांवर फलंदाजी करत होता. कर्णधार रजत पाटीदारने 11 व्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी कृणाल पंड्याकडे सोपवली. 76 धावांचा पाठलाग करताना दिल्लीचा स्कोअर 10 ओव्हरमध्ये 87 धावांवर 3 विकेट एवढा होता. पहिल्याच बॉलवर केएल राहुल मोठा शॉट खेळायला गेला. पण बॉल आणि बॅटचा संपर्क नीट होऊ शकला नाही. ज्यामुळे बॉल हवेत उडाला आणि विराट कोहलीने लॉन्ग ऑफवरून उजवीकडे धाव घेतली आणि उडी मारून अप्रतिम कॅच पकडला. कोहलीने 21 मीटरचं अंतर पार केलं आणि कॅच घेतला. यामुळे राहुल बाद झाला आणि 34 बॉलमध्ये 6 चौकार आणि दोन षटकार ठोकून 57 धावा करून बाद झाला. 

थरारक सामन्यात दिल्लीचा विजय :

दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. यावेळी प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालेल्या आरसीबी संघाने २० ओव्हरमध्ये ८ विकेट गमावून 175 धावा केल्या. यावेळी फिलिप सॉल्टने सर्वाधिक 63 धावांची खेळी केली. तर टीम डेविडने 26, विराट कोहलीने 19, देवदत्त पड्डीकलने 18, जितेश शर्माने 14 आणि कृणाल पंड्याने 12 धावांची खेळी केली. तर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लुंगी निगडीने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. आरसीबीने दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं. दिल्ली कॅपिटल्सकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना बर्थ डे बॉय केएल राहुलने 57 धावांची खेळी केली. ट्रिस्टन स्तबने 60, अक्षर पटेलने 26 तर डेव्हिड मिलरने 22 धावांची खेळी केली. अशा प्रकारे दिल्ली कॅपिटल्सने 6 विकेटने सामना जिंकला.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

