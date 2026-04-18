English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
RCB vs DC : दिल्ली कॅपिट्ल्सला कमबॅक करण्याची संधी! कशी असेल दोन्ही संघाची Playing 11?

RCB vs DC Playing 11 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जाणार आहे या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असू शकते यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 18, 2026, 09:55 AM IST
photo credit - Social Media

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi capitals playing 11 : आयपीएल 2026 चे आज सुपर शनिवारमध्ये दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये पहिलाच सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स या दोन संघांमध्ये रंगणार आहे. तर दुसरा सामना हा सीएसके विरुद्ध एसआरएच यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे आयोजन बेंगलुरुमधील चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे करण्यात आले आहे. आरसीबीचे कर्णधार पद हे रजत पाटीदारकडे आहे तर दिल्ली कॅपिटलचे नेतृत्व अक्सर पटेल करताना दिसणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु या सिझनमध्ये दमदार फॉर्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. संघाने आतापर्यंत फक्त एक सामना गमावला आहे. तर दिल्ली कॅपिटल्सला मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आज दिल्ली कॅपिटल्स याचा सामन्यात कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

रॉयल चॅलेंजेस बेंगलुरुची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

मागील सामन्यांमध्ये संघाचा मुख्य फलंदाज विराट कोहली हा प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नव्हता तो मागील सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून संघामध्ये सामील झाला होता. त्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तो संघात इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून सामील झाला होता. त्याचबरोबर जेकब डफी याला प्लेइंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले होते आणि त्याच्या जागेवर जोश हेजलवूड याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते. सध्या दमदार फॉर्ममध्ये असलेल्या आरसीबीचा संघ फार काही संघांमध्ये बदल करणार नाही. आता विराट कोहली पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे की नाही यावर संघाचे इलेव्हनचा निर्णय घेतला जाईल. 

आरसीबीची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

रजत पाटीदार (कर्णधार), फिल्ल सॉल्ट, देवदत्त पडिकल, टीम डेविड, रोमरियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड, अभिनंदन सिंग

दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता

दिल्ली कॅपिटल्सने मागील दोन सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर संघ प्लेइंग 11 मध्ये बदल करु शकतो. संघाचा सलामीवीर फलंदाज म्हणून केल राहुल आणि पथुन निसंका हे मैदानात उतरतील. पृथ्वी शॅा आतापर्यत एकही सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही त्यामुळे त्याला आज संघात स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.त्याचबरोबर दुखापतीमुळे स्टार्क हासंघामध्ये अजून पर्यंत सामील झालेला नाही.

दिल्ली कॅपिटल्सची प्लेइंग इलेव्हन

अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल, डेव्हिड मिलर, पथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिझवी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
RCB vs DCrcb vs dc dream11 prediction CricketsportsIPL 2026

