RCB vs DC : दिल्ली कॅपिट्ल्सला कमबॅक करण्याची संधी! कशी असेल दोन्ही संघाची Playing 11?

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi capitals playing 11 : आयपीएल 2026 चे आज सुपर शनिवारमध्ये दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये पहिलाच सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स या दोन संघांमध्ये रंगणार आहे. तर दुसरा सामना हा सीएसके विरुद्ध एसआरएच यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे आयोजन बेंगलुरुमधील चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे करण्यात आले आहे. आरसीबीचे कर्णधार पद हे रजत पाटीदारकडे आहे तर दिल्ली कॅपिटलचे नेतृत्व अक्सर पटेल करताना दिसणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु या सिझनमध्ये दमदार फॉर्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. संघाने आतापर्यंत फक्त एक सामना गमावला आहे. तर दिल्ली कॅपिटल्सला मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आज दिल्ली कॅपिटल्स याचा सामन्यात कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल.
मागील सामन्यांमध्ये संघाचा मुख्य फलंदाज विराट कोहली हा प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नव्हता तो मागील सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून संघामध्ये सामील झाला होता. त्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तो संघात इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून सामील झाला होता. त्याचबरोबर जेकब डफी याला प्लेइंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले होते आणि त्याच्या जागेवर जोश हेजलवूड याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते. सध्या दमदार फॉर्ममध्ये असलेल्या आरसीबीचा संघ फार काही संघांमध्ये बदल करणार नाही. आता विराट कोहली पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे की नाही यावर संघाचे इलेव्हनचा निर्णय घेतला जाईल.
रजत पाटीदार (कर्णधार), फिल्ल सॉल्ट, देवदत्त पडिकल, टीम डेविड, रोमरियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड, अभिनंदन सिंग
दिल्ली कॅपिटल्सने मागील दोन सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर संघ प्लेइंग 11 मध्ये बदल करु शकतो. संघाचा सलामीवीर फलंदाज म्हणून केल राहुल आणि पथुन निसंका हे मैदानात उतरतील. पृथ्वी शॅा आतापर्यत एकही सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही त्यामुळे त्याला आज संघात स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.त्याचबरोबर दुखापतीमुळे स्टार्क हासंघामध्ये अजून पर्यंत सामील झालेला नाही.
अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल, डेव्हिड मिलर, पथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिझवी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार