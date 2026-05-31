/RCB vs GT Final : ट्रॉफीवर पुन्हा RCB चे नाव... विराटच्या संघाची विजयी गर्जना! सलग दुसऱ्यांदा IPL चॅम्पियन

RCB are the champions of IPL 2026 : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना पार पडला, या सामन्यात आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली आयपीएलच्या ट्रॅाफीवर नाव कोरले आहे.
Royal Challengers Bengaluru are the champions of IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताला चॅम्पियन संघ मिळाला आहे. या सामन्यामध्ये सलग दुसऱ्यांदा रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने ट्रॅाफी जिंकून टीम चॅम्पियन झाली आहे. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये हा सामना पार पडला. आरसीबीच्या संघाने हा सामना 5 विकेट्सने जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, याआधी ही कामगिरी चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने केली आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात जाणून घ्या.
आजच्या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 8 विकेट्स गमावले होते हे लक्ष आरसीबीच्या संघाने 18 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले आणि चॅम्पियन झाला. आजच्या सामन्यामधील आरसीबीच्या संघामधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर विराट कोहली आणि वेंकटेश अय्यर यांनी कमालीची सुरुवात संघाला करुन दिली. वेंकटेश अय्यर याने आजच्या सामन्यामध्ये 16 चेंडूमध्ये 32 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 4 चौकार मारले. तर देवदत्त पडिक्कल आज पूर्णपणे फेल झाला.
@RCBTweets have done it again #TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/ww2zB98Xb8— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
आजच्या सामन्यामध्ये एका टोकाला विकेट जात असताना आरसीबीचा अनुभवी खेळाडू विराट कोहलीच संयमी खेळी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये चाहत्यांना जुना विराट पाहायला मिळाला. फायनलच्या सामन्यामध्ये विराट कोहलीने 42 चेंडूमध्ये 70 नाबाद धावा केल्या आणि संघाला विजय मिळवून दिला. आजच्या सामन्यातील खेळीत विराट कोहलीने 3 षटकार मारले आणि 9 चौकार मारले, त्याच्या खेळीच्या जोरावर संघाने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफी नावावर करण्यात यश मिळवले.
आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार याने 15 धावा केल्या आणि राशिद खानने त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. कृणाल पांड्या त्याच्या दुसऱ्याच चेंडूवर बाद झाला. आरसीबीच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर रासिक सलाम याने संघाला तीन महत्वाचे विकेट्स मिळवून दिले. तर भूवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्याने देखील संघाला एक विकेट मिळवून दिला. आजच्या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या गोलंदाजांची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली त्यामुळे संघाने गुजरातला मोठी धावसंख्या करण्यात रोखले.