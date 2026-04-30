RCB VS GT : 4,4,4,4,4... अहमदाबाद स्टेडियमवर दिसलं विराट कोहलीचं रौद्र रूप, एक ओव्हरमध्ये 5 चौकार खाल्ल्यावर रबाडानेही घेतला बदला

RCB VS GT : आयपीएल 2026 ही स्पर्धा आता अधिक रोमांचक होऊ लागली आहे. 42 वा सामना हा गुरुवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात पार पडला होता. या सामन्यात विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की त्याला मैदानात किंग का म्हणतात. गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्याने आरसीबीला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी कागिसो रबाडाने टाकलेल्या एका ओव्हरमध्ये विराट कोहलीने पाच बॉलमध्ये पाच चौकार मारले. आयपीएल 2026 मध्ये जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर विराट कोहलीचा रौद्र रूप पाहायला मिळालं.
अहमदाबाद येथे नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्याच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये विराट कोहलीने रबाडाच्या गोलंदाजीवर तुफान फटकेबाजी केली. मात्र त्यानंतर बॉलची लेंथ बदलून विराट कोहलीला त्याने कॅच आउट दिलं. विराट कोहलीने यादरम्यान 13 बॉलमध्ये 28 धावा केल्या.
विराट कोहलीने एका स्पेशल क्लबमध्ये एंट्री केली आहे. विराट कोहली एका ओव्हरमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त चौकार मारणारा आरसीबीचा फक्त तिसरा फलंदाज ठरला आहे. विराट कोहलीपूर्वी फक्त तीन फलंदाजांनी अशी कामगिरी केली आहे. विराट कोहलीपूर्वी फक्त ख्रिस गेल आणि शेन वॉटसनने हा कारनामा केला होता. ख्रिस गेलने पहिल्यांदा 2013 मध्ये बंगळुरूमध्ये गोलंदाज ईश्वर पांडे विरुद्ध कामगिरी केली होती तर 2016 मध्ये वॉटसनने थिसारा परेरा विरुद्ध या रेकॉर्डची बरोबरी केली. आता अहमदाबादमध्ये विराट कोहलीने सुद्धा ही कमाल केली.
सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजी समोर आरसीबीची फलंदाजी गडगडली. 2.3 ओव्हरमध्ये आरसीबीचा स्कोअर कोणत्याही विकेट शिवाय 34 धावा एवढा होता. मात्र त्यानंतर 10.3 ओव्हरला आरसीबीने 96 धावा करून 6 विकेट गमावले होते.