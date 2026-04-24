RCB vs GT : विराट कोहली - शुभमन गिल आज असणार आमनेसामने! कशी असेल सामन्यात प्लेइंग 11?

Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans Probable Playing 11 : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 34 वा सामना हा आज खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. या दोन्ही संघाच्या आताच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आरसीबीने आतापर्यत 4 सामने जिंकले आहेत. तर गुजरात टायटन्सच्या संघाने आतापर्यत तीन सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. आज हे दोन्ही संघ आमनेसामने येणार आहेत. मागील काही सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे तर आता आजच्या सामना क्रिकेट चाहत्यांना मनोरंजक पाहायला मिळणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाला दुसऱ्या स्थानावर जाण्याची संधी आहे तर गुजरात देखील टॅाप 6 मध्ये प्रवेश करु शकतो. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 काय असणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आतापर्यत आरसीबीच्या संघाने कमालीची खेळी दाखवली आहे त्याचबरोबर त्यांनी स्पर्धेत वर्चस्व देखील मिळवले आहे. आतापर्यत झालेल्या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने दोन सामने गमावले आहेत. पण त्यांची फलंदाजी त्याचबरोबर गोलंदाजी आतापर्यत मजबूत पाहायला मिळाली आहे. मागील दोन सिझनमध्ये आरसीबीच्या संघाने आतापर्यत त्याच्या संघाने त्याचबरोबर प्लेइंग 11 मध्ये देखील फार काही बदल केले नाही. त्यांनी बंगळूरूच्या सपाट खेळपट्टीला अनुकूल अशी खेळाडूंची टोळी तयार केली आहे. त्यांनी याच खेळाडूंच्या जोरावर मागील सिझनमध्ये विजेतेपद जिंकले होते.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात गुजरातला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता गुजरातचा संघ हा या स्पर्धेत विजय मिळवून कमबॅक करण्याची संधी संघाला असणार आहे. पण त्याच्यासमोर आरसीबीचे मोठे आव्हान असणार आहे. पहिल्या तीन फलंदाजांनंतर गुजरातच्या संघाचे मधल्या फळीतील फलंदाजांना मुळे त्यांना अडचणीनीचा सामना करावा लागला आहे. गुजरातची मधल्या फळीमधील फलंदाजीमुळे त्याची चिंता जास्त पाहायला मिळाली आहे. मधल्या फळीमध्ये गुजरातच्या संघाकडे फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत.
फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल , रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार (इम्पॅक्ट प्लेअर)
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्रा, वॉशिंग्टन सुंदर , राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशीद खान , कागिसो रबाडा , प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज , आर. साई किशोर/मानव सुथार (इम्पॅक्ट प्लेअर)