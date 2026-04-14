RCB vs LSG : लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी गुड न्यूज! RCB विरुद्ध सामन्याआधी या दोन स्टार खेळाडूंची होणार एन्ट्री

Lucknow Supergiants vs Royal Challengers Bangalore : लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 23 वा सामना खेळवला जाणार आहे. लखनऊच्या संघाने आतापर्यत दोन विजय नावावर केले आहेत, तर आरसीबीच्या संघाने आतापर्यत 1 सामना गमावला आहे. यंदा लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाची गोलंदाजी मजबूत पाहायला मिळाली आहे, मोहम्मद शमीला संघामध्ये सामील केल्यानंतर आता संघाची गोलंदाजी मजबूत झाली आहे. तर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने या सिझनची दमदार सुरूवात केली आहे. आता लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघासाठी एक गुड न्यूज आहे. आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनऊ सुपर जायंट्स संघाला एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. संघाचे दोन स्टार वेगवान गोलंदाज, मयंक यादव आणि मोहसिन खान, पूर्णपणे तंदुरुस्त झाले आहेत.
लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघासाठी आता रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध सामना होण्याआधी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे दोन स्टार वेगवान गोलंदाज मयंक यादव आणि मोहसिन खान याला संघाचे क्रिकेट संचालक, टॉम मूडी यांनी दुजोरा दिला आहे. या दोन्ही खेळाडूंनी आतापर्यत या सिझनमध्ये एकही सामना खेळलेला नाही. आता हे खेळाडू रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध सामन्यात खेळताना दिसणार की नाही याकडे चाहत्यांची नजर असणार आहे.
मोहसिन खानच्या क्रिकेट कारकीर्दबद्दल सांगायचे झाले तर हा गोलंदाज मागील काही वर्षापासून दुखापतीमुळे ग्रासलेला पाहायला मिळाला आहे, त्याला सातत्याने दुखापतींना सामोरे जावे लागत आहे. आयपीएल 2026 च्या आधी तो पोटरीच्या दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर होता आता सध्या तो दुखापतीमधून सावरल्यानंतर त्याच्या गोलंदाजीवर काम करत आहे. सध्या मोहसिन खान हा त्याच्या गोलंदाजीवर नेटमध्ये काम करत आहे आणि संघामध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्या आयपीएलच्या कामगिरीवर नजर टाकली तर त्याने आतापर्यत 25 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने 28 विकेट्स घेतले आहेत.
मयंक यादव याला मागील सिझनमध्ये देखील दुखापतीमुळे आयपीएलमधून माघार घ्यावी लागली होती. मागील सिझनमध्ये त्याला आयपीएल 2025 मध्ये पाठीला दुखापत झाली होती. मागील सिझननंतर या सिझनमध्ये मयंक यादव याला या सिझनच्या सुरूवातीला अंगठ्याला दुखापत झाल्यामुळे त्याला सुरूवातीच्या सामन्यांमध्ये खेळता आले नाही. त्याच्या आतापर्यतच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत फक्त 6 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याला 9 विकेट्स घेता आले आहेत.