RCB vs LSG : आरसीबीच्या प्लेइंग 11 मधून विराट कोहली बाहेर! कर्णधाराने सांगितले संघाबाहेर राहण्याचे मोठे कारण

Virat Kohli out of RCB playing 11 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जात आहे. या सामन्याची सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये नाणेफेक झाल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुचा कर्णधार रजत पाटीदार याने नाणेफेकीच्या वेळी संघाच्या प्लेइंग 11 बद्दल अपडेट दिली आणि त्याने सांगितले की, आज विराट कोहली हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या प्लेइंग 11 चा भाग नसणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये विराट कोहली हा संघामध्ये इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून सामील होणार आहे. आता विराट कोहलीच्या जागेवर आज संघाच्या मॅचविनर गोलंदाजांला संघामध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
आरसीबीने आपल्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये एक बदल केला आहे जेकब डफीच्या जागी जोश हेझलवूडला संघामध्ये स्थान देण्यात आले आहे . दुसरीकडे, लखनऊ संघात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. विराट कोहली आज इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून मैदानामध्ये पाहायला मिळणार आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये विराट कोहली फलंदाजीसाठी आला होता पण तो फिल्डिंगच्या वेळी मैदानामध्ये उतरला नाही. त्याला पायाला दुखापत झाल्यामुळे त्याने मैदानाबाहेर राहणे पसंत केले. मागच्या सामन्यात कोहली थोडा अस्वस्थ दिसत होता. त्यामुळे, तो फक्त फलंदाजी करताना दिसण्याची शक्यता आहे.
Match No.23 RCB XI: P. Salt, D. Padikkal, R. Patidar (c), J. Sharma (wk), T. David, R. Shepherd, K. Pandya, B. Kumar, S. Sharma, R. Salam, J. Hazlewood.https://t.co/UztAZM9l0q | #TATAIPL | #RCBvLSG
— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2026
दोन्ही संघाची आजच्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11
फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमधील इम्पॅक्ट खेळाडू: विराट कोहली, व्यंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव.
एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत ((कर्णधार)/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंग राठी, प्रिन्स यादव.
लखनौ सुपर जायंट्समधील इम्पॅक्ट खेळाडू : मणिमारन सिद्धार्थ, जॉर्ज लिंडे, मॅथ्यू ब्रेट्झके, हिम्मत सिंग, मयंक यादव.