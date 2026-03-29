RCB vs SRH: 8 चौकार, 5 षटकार 38 चेंडूंमध्ये 80 धावा... ईशान किशनने इतिहास रचला; IPL मध्ये महारेकॉर्ड

Ishan Kishan Record on IPL captaincy debut match: आयपीएलचा नवीन सीजन 29 मार्चला सुरु झाला असून हा 19 वा सीजन आहे. या नव्या आयपीएल सिजनचा (IPL 2026) चा पहिलाच सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक जबरदस्त मेजवानी ठरला. बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या लढतीत सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (Royal Challengers Bengaluru) यांच्यात पहिला सामना (RCB vs SRH) खेळवला गेला. सामना सुरू होण्यापूर्वीच या दोन्ही संघांमधील स्पर्धा बघता चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. विशेषतः हैदराबादसाठी हा सामना अधिक महत्त्वाचा होता, कारण संघाने नवीन नेतृत्वाखाली नव्या सुरुवातीची तयारी केली होती. याशिवाय गतविजेता संघ आरसीबी सिजनचा पहिलाच सामना खेळत असल्याने चाहते आनंदित होते. यावेळी सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या त्या सनरायझर्स हैदराबादचा नवीन कर्णधार इशान किशन (Ishan Kishan) याच्यावर. कर्णधार म्हणून त्याचा हा पहिलाच सामना होता आणि त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. दबाव, अपेक्षा आणि मोठा सामना या तिन्ही गोष्टींच्या संगमात ईशानने केवळ स्वतःला सिद्धच केले नाही, तर आपल्या फलंदाजीने संपूर्ण सामन्याचा रंगच बदलून टाकला.
ईशान किशनने आपल्या कर्णधारपदाच्या पदार्पणातच इतिहास रचला. त्याने 38 चेंडूत 80 धावांची झंझावाती खेळी करत सनराइजर्स हैदराबादसाठी कर्णधार म्हणून पदार्पणात सर्वात मोठी खेळी करणारा फलंदाज ठरला. याआधी हा विक्रम मनीष पांडे (Manish Pandey) यांच्या नावावर होता, तर डेव्हिड वॉर्नर
(David Warner) यांनीही उल्लेखनीय खेळी केली होती.
तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या ईशानने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने 8 चौकार आणि 5 षटकारांसह 210 च्या स्ट्राइक रेटने खेळ करत विरोधी गोलंदाजांची चांगलीच दमछाक केली.
सुरुवातीला अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड लवकर बाद झाल्यामुळे संघ अडचणीत सापडला होता. पण ईशानने शांतपणे परिस्थिती हाताळली. त्याला हेनरिक क्लासेन याची भक्कम साथ मिळाली आणि दोघांनी 97 धावांची भागीदारी केली.
या खेळीदरम्यान ईशानने IPL मध्ये 3000 धावांचा टप्पा पूर्ण केला. त्याने हा विक्रम कमी चेंडूत पूर्ण करत केएल राहुल (KL Rahul) यालाही मागे टाकले.
शेवटच्या षटकांत अनिकेत वर्मा (Aniket Verma) याने 18 चेंडूत 43 धावा करत संघाचा स्कोर 201 पर्यंत पोहोचवला.
एकूणच, ईशान किशनची ही खेळी केवळ वैयक्तिक यश नव्हती, तर संघाला अडचणीतून बाहेर काढणारी ठरली. कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात त्याने दिलेली ही कामगिरी भविष्यासाठी मोठा आत्मविश्वास देणारी आहे.