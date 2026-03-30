शिवराज यादव | Updated: Mar 30, 2026, 09:53 AM IST
विराटचा कॅच घेतला आणि नंतर बॉल हळूच पोटाखालून ढकलला? IPL मध्ये Live मॅच फिक्सिंग? VIDEO वेगाने व्हायरल

Claims of Match Fixing in IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्याने आयपीएल 2026 च्या हंगामाला सुरुवात झाली. बंगळुरुने पहिला सामना जिंकत विजयी सुरुवात केली आहे. हैदराबादने 201 धावा केल्या असताना बंगळुरुने अत्यंत सहजपणे हा सामना जिंकला. विराट कोहलीने 38 चेंडूत 69 आणि देवदत्त पडिक्कलने 26 चेंडूत 61 धावांची तुफानी खेळी केल्याने बंगळुरुने 15 व्या ओव्हरमध्येच सामना खिशात घातला. मात्र आता या सामन्यातील एक व्हिडीओ समोर आला असून, यावेळी मॅच फिक्सिंग झाल्याचे दावे होत आहेत. 

व्हायरल व्हिडीओत नेमका काय दावा? 

सोशल मीडियावर बंगळुरु आणि हैदराबाद यांच्या सामन्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हर्षल पटेल 7 वी ओव्हर टाकत होता. ओव्हरच्या तिसऱ्या चेंडूवर विराट कोहलीने एक फटका खेळला असता चेंडू थेट हेनरिक क्लासनच्या दिशेने गेला. हेनरिक क्लाससने झेल घेण्यासाठी धाव घेतली. त्याने झेलही घेतला, मात्र नंतर चेंडू त्याच्या हातातून निसटला. 

क्लाससने मुद्दामून घेतलला झेल सोडून दिला असा दावा नेटकरी करत आहेत. दरम्यान क्लाससने सामना जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या विराटचा झेल सोडला तेव्हा बंगळुरुला जिंकण्यासाठी 75 चेंडूत 11 धावांची गरज होती. विराट कोहली 18 चेंडूत 29 आणि पडिक्कल 20 चेंडूत 47 धावांवर होता. जर क्लाससने हा झेल घेतला असता तर कदाचित सामन्याचं चित्र पालटलं असतं. 

 
 
 
 

 
 

 

क्लासनच्या विकेटवरुनही वाद, फिल सॉल्टच्या कॅचवरुन प्रश्न

आयपीएल 2026 च्या सलामीच्या सामन्यात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील लढतीदरम्यान हेनरिक क्लासेनच्या विकेटवरुनही वाद निर्माण झाला होता. क्लासेन बाऊंड्री लाइनवर झेलबाद झाला होता. रोमारिओ शेफर्डच्या गोलंदाजीवर फिल सॉल्टने हा झेल घेतला. मात्र, क्लासेनचा बूट सीमारेषेच्या दोरीला (ropes) स्पर्श झाला होता, असं अनेकांचं म्हणणं होतं. तरीही, थर्ड अम्पायने बंगळुरुच्या बाजूने निर्णय दिला. 

14 व्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवर, क्लासेनने 'डीप मिड-विकेट'च्या दिशेने एक शॉट खेळला होता. सॉल्टने झेल घेण्यासाठी धाव घेतली असता आधी ती हातातून निसटला, मात्र नंतर त्याने तो पकडला होता. तो सीमारेषेच्या अगदी जवळ असल्याने त्याचा पाय दोरीला लागल्याचं वाटत होतं. कॅमेरा अँगलवरून याची खात्री करता आली नाही. त्याच्या शरीराचा कोणताही भाग सीमारेषेच्या संपर्कात आल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे क्लासेनला आऊट देण्यात आलं. यावरुन त्याचा अम्पायरशी वादही झाला. 

बंगळुरुने जिंकली सलामी लढत

सामन्याबद्दल बोलायचं गेल्यास रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने IPL 2026 च्या सलामीच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा 6 गडी राखून पराभव केला. या विजयासह बंगळुरुने स्पर्धेच्या 19 व्या हंगामाची विजयी सुरुवात केली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, हैदराबादने 20 षटकांत 201/9 अशी धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात, बंगळुरुने अवघ्या 15.4 षटकांत 203/4 धावा करत विजय मिळवला. विराट कोहलीने 38 चेंडूंत 5 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीने नाबाद 69 धावा केल्या. दुसरीकडे, हैदराबादसाठी डेविन पेन हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, ज्याने 2 बळी मिळवले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

