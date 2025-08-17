बलात्काराच्या आरोपांमुळे करिअर धोक्यात, T20 लीगमध्ये यश दयालवर लागला बॅन

Yash Dayal : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) स्टार गोलंदाज यश दयालने (Yash Dayal) संघाला पहिल्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावण्यासाठी महत्वाचे योगदान दिले. पण यश दयाल मागील महिन्यांपासून एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. यश दयालवर गाजियाबाद आणि जयपुर मधील दोन तरुणींनी लैंगिक छळाचे आरोप लावले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (UPCA) ने यश दयालला यूपी टी20 लीगमध्ये खेळण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.
यश दयालवर गाजियाबादमध्ये लग्नाचं आमिष दाखवून महिलेचं शोषण केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी यश दयाललाअलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. पण जयपूर हायकोर्टाने त्याला सुरक्षा देण्यापासून नकार दिला. कारण या प्रकरणी एका अल्पवयीन मुलीचा समावेश आहे. त्यामुळे आरसीबीच्या या स्टार खेळाडूला कधीही अटक केली जाऊ शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होईल.
27 वर्षांच्या यश दयालला यूपी टी20 लीगमध्ये गोरखपुर लायन्स सोबत खेळण्यासाठी उत्सुक होता. त्याला संघाने 7 लाख रुपयांना खरेदी केले होते. तो सध्या देशातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे. आरसीबीसाठी मॅच विनिंग खेळी करणाऱ्या यशवर सर्वांची नजर होती. पण त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोप आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यश दयालवर यूपी टी20 लीगमध्ये बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
रिपोर्ट्सनुसार यश दयालने अल्पवयीन मुलीला व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सुवर्ण भविष्याचे स्वप्न दाखवले आणि दोन वर्ष तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. सांगानेर सदर पोलीस ठाण्याचे SHO अनिल जैमनने सांगितले की, पीडित मुलगी ही क्रिकेटच्या माध्यमातून यश दयालच्या संपर्कात आली होती. असा आरोप केला जातो की जेव्हा पीडित व्यक्ती सुमारे दोन वर्षांपूर्वी लहान होती, तेव्हा यश दयालने क्रिकेट कारकीर्द बनविण्यात मदत करण्याचे नाटक करून दोन वर्षे वारंवार बलात्कार केला. अहवालात आयपीएल 2025 शी संबंधित असल्याचेही नमूद केले आहे.
जयपूर पोलिसांच्या सांगण्यानुसार यश दयाल जेव्हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामना खेळण्यासाठी जयपूरमध्ये आला होता तेव्हा त्याने पीडित मुलीला सीतापूर जवळील एका हॉटेलमध्ये बोलावले आणि तिच्यावर पुन्हा बलात्कार केला. खूप काळ गप्प राहणं, इमोशनल ब्लॅकमेल आणि शारीरिक आणि मानसिक छळानंतर पीडितेने 23 जुलै 2025 रोजी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. जयपूर पोलिसांच्या माहितीनुसार जेव्हा बलात्काराची पहिली घटना जेव्हा घडली तेव्हा पीडित मुलगी १७ वर्षांची होती. त्यामुळे यश दयालवर POCSO कायद्या 2012 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. जर यात यश दयाल दोषी आढळल्यास त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. POCSO कायद्या 2012 अंतर्गत जर यशवरील आरोप सिद्ध झाले तर त्याला भरपूर वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या पीडित महिलेने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. इंदिरापूरम सर्कल ऑफिसरकडे याची अधिकृत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. एफआयआरमध्ये पीडित महिलेने स्पष्ट केलं आहे की, ती गेल्या पाच वर्षांपासून यश दयालसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. या काळात त्याने तिला लग्नाचं आमिष दाखवून तिचं मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण केलं. तिने यशविरोधात व्हिडिओ कॉल्स, चॅट्स, स्क्रीनशॉट्स आणि फोटो यासारखे पुरावे सादर केले आहेत.