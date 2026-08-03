/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताचं सर्वात खराब प्रदर्शन, 24 वर्षात पहिल्यांदाच असं झालं

Commonwealth Games 2026 : 23 जुलै पासून सुरु झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चा समारोप सोहळा 2 ऑगस्ट रोजी पार पडला. यंदाच्या कॉमनवेल्थ गेम्स स्पर्धेत सर्वाधिक पदकं ही ऑस्ट्रेलियाकडे आले. ऑस्ट्रेलियाने या स्पर्धेत एकूण 171 पदकं जिंकली असून यात 110 मेडल सह दुसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंड आहे. तर कॅनडा देशातील खेळाडूंनी 62 पदकं नावे केली असून चौथ्या क्रमांकावर 39 पदकं जिंकणारा भारताचा संघ आहे. मात्र असं असलं तरी भारताचा हा मागील २४ वर्षातील सर्वात खराब कॉमनवेल्थ गेम्स मधील परफॉर्मन्स आहे. मात्र यावेळी पदकं कमी येण्यामागे सुद्धा काही खास कारणं आहेत.
भारताने कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये 2026 मध्ये एकूण 39 पदकं जिंकली असून यात 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश होता. भारतीय खेळाडूंनी सर्वाधिक पदकं जी एथलेटिक्समध्ये जिंकली तर बॉक्सिंगमध्ये भारत दुसऱ्या आणि वेटलिफ्टिंगमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी राहिला. सर्वाधिक सुवर्ण पदकं ही भारताच्या बॉक्सरनी जिंकली. बॉक्सिंगमध्ये 7 सुवर्णपदके जिंकून भारताने इतिहास रचला. मात्र तरीही हा भारताचा मंगळ 24 वर्षांच्या कॉमनवेल्थ इतिहासातील सर्वात खराब प्रदर्शन होतं.
2002 च्या मँचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स पासून भारताने प्रत्येकवेळी 50 पेक्षा अधिक पदकं जिंकली होती. 2002 मँचेस्टर (69 पदके), 2006 मेलबर्न (50 पदके), 2010 नवी दिल्ली (101 पदके), 2014 ग्लासगो (64 पदके), 2018 गोल्ड कोस्ट (66 पदके), 2022 बर्मिंगहॅम (60 पदके). भारताने 50 हून अधिक पदके जिंकण्याची मालिका कायम राखली होती, परंतु 2026 च्या ग्लासगो क्रीडा स्पर्धेत मात्र केवळ 39 पदकेच जिंकता आली.
यावर्षी भारताने जिंकलेल्या पदकांची संख्या 39 होण्यामागे एक मोठं कारण आहे. 2026 ची कॉमनवेल्थ गेम्स स्पर्धा ही ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिकटोरीया येथे होणार होती. परंतु कॉमनवेल्थ गेम्सचं यजमानपद स्वीकारल्यानंतर सुमारे 15 महिन्यांनी 2023 मध्ये सरकारने जाहीर केले की या स्पर्धांच्या आयोजनाचा अंदाजित खर्च 6 ते 7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचत आहे, जो प्रमाणाबाहेर मानला गेला. परिणामी व्हिक्टोरियाने या स्पर्धांचे यजमानपद भूषवण्यापासून माघार घेतली.
जवळपास एक वर्षभर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्सकडे कोणतही यजमानपद नव्हतं मात्र शेवटी 2024 मध्ये ग्लासगोने यासाठी हात पुढे केला. मात्र ग्लासगोकडे तयारीसाठी कमी वेळ होता आणि पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता, त्यामुळे कुस्ती, बॅडमिंटन आणि हॉकी यांसारखे खेळ वगळण्यात आले. याचा फटका प्रामुख्याने अशा खेळांना बसला ज्यांत भारताचे वर्चस्व आहे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये भारताने कुस्तीत 12 पदकं, टेबल टेनिसमध्ये 7 पदकं, बॅडमिंटनमध्ये 6 पदकं आणि हॉकीमध्ये 2 पदकं जिंकली होती. जर हे खेळ यंदाच्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मधून हटवले गेले नसते तर भारताच्या पदकांची संख्या 70 पर्यंत पोहोचू शकली असती. मात्र यावेळी भारतीय खेळाडू ५० पदकांचा आकडा सुद्धा पूर्ण करू शकले नाहीत.