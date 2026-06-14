/भारत-पाक लढतीपूर्वी रिचार्जवर बंपर ऑफर, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि OTT फायदे एका रिचार्जमध्ये

India vs Pakistan Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये काही तासात सामन्याला सुरुवात होणार आहे, या सामन्यासाठी क्रिकेट चाहते फारच उत्सुक आहेत. टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्ध विजयाची साखळी सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल तर आता या सामन्याआधी तुम्हाला या सामन्याचा आनंद कुठे आणि कसा घेता येणार याबद्दल क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर आहे. जर तुम्हालाही या महासंग्रामाचा थरार तुमच्या मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर थेट अनुभवायचा असेल, तर टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी खास ऑफर्स आणल्या आहेत.
जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयचे वापरकर्ते निवडक रिचार्ज प्लॅनसह जिओहॉटस्टारवर सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) विनामूल्य आनंद घेऊ शकतात. यासाठी वापरकर्त्यांना काय करावे लागणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी एक खास ऑफर कंपनीने दिली आहे, भारत पाकिस्तान सामन्याआधी एअरटेल आपल्या ग्राहकांना 549, 979 आणि 3999 किंमतीचे खास प्लॅन्स आणले आहेत. यामध्ये ग्राहकांना जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना फक्त जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शनच नाही तर अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा आणि ५जी डेटा यांचाही लाभ घेता येणार आहे. या प्लॅनची वैधता ही 3 महिने ते 1 वर्ष असणार आहे.
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जर भारत पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी तुमच्याकडे जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन नसेल आणि जर तुम्ही वोडाफोन आयडिया वापरकर्त्ये असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. जिओहॉटस्टार ऍक्सेससह अनेक रिचार्ज प्लॅन्स कंपनी देत आहे, 239, 399 आणि 469 रुपयांच्या किंमतीत प्लॅन्समध्ये जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन देते. या प्लॅन्समध्ये डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि एसएमएस लाभांचाही समावेश आहे.
जिओने त्यांच्या ग्राहकांसाठी अनेक प्रीपेड प्लॅन्स उपलब्ध केले आहेत, त्यामुळे जिओ वापरकर्त्यांना भारत पाकिस्तान सामन्याचा आनंद घेता येणार आहे. जिओच्या ग्राहकांना जिओहॉटस्टारचा मोफत ॲक्सेस मिळतो. यापैकी 349 आणि 399 रुपयाचे प्लॅन्स सर्वात लोकप्रिय आहेत. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन मिळेल. काही डेटा ॲड-ऑन पॅक्समध्ये ओटीटी ॲक्सेसदेखील मिळतो.