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भारत-पाक लढतीपूर्वी रिचार्जवर बंपर ऑफर, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि OTT फायदे एका रिचार्जमध्ये

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये काही तासात सामन्याला सुरुवात होणार आहे, जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयचे वापरकर्ते निवडक रिचार्ज प्लॅनसह जिओहॉटस्टारवर सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) विनामूल्य आनंद घेऊ शकतात. यासाठी वापरकर्त्यांना काय करावे लागणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 14, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:31 PM IST
भारत-पाक लढतीपूर्वी रिचार्जवर बंपर ऑफर, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि OTT फायदे एका रिचार्जमध्ये

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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भारत-पाक लढतीपूर्वी रिचार्जवर बंपर ऑफर, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि OTT फायदे एका रिच
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