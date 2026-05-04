घरातून बाहेर काढलं, लोकांनी टोमणे मारले, कोण आहेत ऋतिका श्री? 'ट्रान्सजेंडर' म्हणून हिणवणाऱ्या समाजाला चोख प्रत्युत्तर देत बनल्या पहिल्या महिला अंपायर?

Who is the first transgender cricket umpire? : आयसीसीने काही वर्षापूर्वी महिला अंपायर मैदानामध्ये अंपायरिंगसाठी मैदानात उतरवले, 2025 मध्ये झालेल्या महिला विश्वचषकामध्ये सर्व महिला पंचांनी स्पर्धा सांभाळली. यावेळी एकही पुरुष पंच स्पर्धेमध्ये नव्हता. पहिल्यांदा महिला पंच ही 2019 मध्ये पुरुष एकदिवसीय सामन्यामध्ये पंच बनली होती. पण तुम्हाला माहिती आहे का पहिली ट्रान्सजेंडर क्रिकेट पंच कोण आहे? याच याबद्दलच आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. सालेम येथे राहणारी ट्रान्सजेंडर क्रिकेट पंच हिची एक प्रेरणादायी कहाणी आहे. या लेखामध्ये तमिळनाडूमधील ही ट्रान्सजेंडर क्रिकेट पंच तिचा कसा प्रवास होता यासंदर्भात जाणून घ्या.
जगातील पहिली ट्रान्सजेंडर क्रिकेट पंच म्हणून रिथिका श्री हिने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 2021 मध्ये मुथुराजा म्हणून तिचा जन्म झाला होता, त्यानंतर स्थानिक शहरामधील क्रिकेट असोसिएशनमध्ये तिने क्रिकेट अंपायरिंगचा प्रवास सुरु केला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये तिने लिंग पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया केल्यानंतर कोयंबटूरमध्ये तिने तिचे काम सुरुच ठेवले.
रिथिका श्रीच्या करिअरच्या सुरुवातीबद्दल सांगायचे झाले तर 2019 मध्ये ती एक ठिकाणी मोहोलीमध्ये काम करत होती यावेळी आयपीएलचे सामने सुरु होते. आयपीएलच्या सामन्यावर बारिक लक्ष असताना तिला अंपायरिंगची आवड निर्माण झाली. यावेळी तिला करिअर म्हणून अंपायर व्हायची इच्छा निर्माण झाल्यानंतर तिला जिल्हा पॅनेलने बीसीसीआयच्या मार्गाचे संशोधन करण्यास प्रवृत्त केले. पण त्यानंतर जगावर आलेल्या महामारीमुळे तिला आणि तिच्या करिअरमध्ये व्यत्यय आला. त्यामुळे यावेळी तिला घरी जावे लागणार आहे, त्यामुळे तिला गरजेसाठी दुसरे काम करावे लागले.
रिथिका श्रीने ANI ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिच्या प्रवासाबद्दल सांगितले आहे. यावेळी तिने मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे की, माझे नाव हे रितिका श्री आहे, आयपीएल चे सामने पाहत असताना 2019 मध्ये पंच होण्याची आवड पुन्हा निर्माण झाली. मी जेव्हा लहान होती तेव्हा मला अंपायर व्हायचे होते त्यावेळी मी अनेक वेबसाईटवर पंच कसे व्हायचे याबद्दल शोध घेतला आणि त्यानंतर माझे प्रयत्न सुरु झाले. पुढे तिने असे सांगितले की मी सर्वात आधी माझ्याच जिल्हा पॅनेलमध्ये त्यानंतर राज्यातील पॅनेल आणि बीसीसीआयच्या पॅनेलमध्ये देखील पंच व्हायचे आहे.
रिथिका श्री हिने पुढे सांगितले की, मी आधी आयटीआयमध्ये काम केले होते, त्यानंतर लॅाकडाऊनच्या काळामध्ये मी पंजाबमध्ये होते, त्यावेळी नोकरीची संधी फक्त स्थानिक लोकांनाच दिल्या होत्या मी मला गावाला जावे लागले.