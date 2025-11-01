English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Women World Cup: वर्ल्डकप जिंकला तर BCCI भारतीय महिला खेळाडूंना 125 कोटींचं बक्षीस देणार? रिपोर्टमधून झालं उघड

Women World Cup Final Prize Money: गतवर्षी टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने भारतीय पुरुष संघाला कामगिरीबद्दल 125 कोटींचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा दारुण पराभव केला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 1, 2025, 05:14 PM IST
Women World Cup Final Prize Money: भारतीय महिला क्रिकेट संघ इतिहास रचण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. आयसीसी एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघ दिमाखात फायनलमध्ये पोहोचला असून, आता समोर दक्षिण आफ्रिकेचं आव्हान आहे. रविवारी नवी मुंबईत होणाऱ्या या सामन्यात जर भारतीय संघ जिंकला तर त्यांच्यावर बीसीसीआयकडून पैशांचा वर्षाव करण्याची तयारी सुरु आहे. बीसीसीआयचे माजी सचिव आणि आता आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी मांडलेल्या समान वेतन धोरणाचे पालन करून, गेल्या वर्षी अमेरिकेत टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील संघाला देण्यात आलेल्या रकमेइतकीच रक्कम महिला संघालाही देण्याचा विचार वरिष्ठ अधिकारी करत आहेत असं बोललं जात आहे.

भारतीय पुरुष संघाने टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला होता. यानंतर बीसीसीआयने अंतिम सामन्यातील कामगिरीसाठी खेळाडूंसह सपोर्ट स्टाफसाठी 125 कोटींचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. 

"बीसीसीआय पुरुष आणि महिलांना समान वेतन देण्याचे समर्थन करते आणि म्हणूनच अशा अनेक चर्चा आहेत की जर आपल्या मुलींनी विश्वचषक जिंकला तर ते पुरूषांच्या जागतिक विजयाच्या तुलनेत कमी नसेल. परंतु त्यांनी विश्वचषक जिंकण्यापूर्वी घोषणा करणं योग्य नाही," असं बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितलं आहे.

भारतीय महिला संघ 2017 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात लॉर्ड्सवर इंग्लंडकडून 9 धावांनी पराभव झाल्यानंतर बीसीसीआयने प्रत्येक खेळाडूला 50 लाख रुपये बक्षीस दिलं होतं. माजी मुख्य प्रशिक्षक तुषार आरोठे आणि इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही उत्तम बक्षीस देण्यात आले होतं. त्यातच आता आठ वर्षांनंतर, जर भारतीय महिला संघ जिंकला तर प्रत्येक खेळाडूला बक्षीस रक्कम कमी नाही तर किमान 10 पट जास्त असू शकते.

FAQ

1) सामन्याची तारीख, वेळ आणि ठिकाण काय आहे?
सामना २ नोव्हेंबर २०२५ (रविवार) रोजी दुपारी ३ वाजता (स्थानिक वेळ, सकाळी ९:३० जीएमटी) सुरू होईल. ठिकाण: डी. वाय. पाटील स्टेडियम, नवी मुंबई, भारत. राखीव दिवस ३ नोव्हेंबर आहे.

2) हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय आहे?
विश्व कप सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारताला गेल्या तीन सामन्यांत (२०१७, २०२२) पराभूत केले आहे. एकूण वनडे सामन्यांमध्ये भारताने १८ पैकी ११ जिंकले, तर दक्षिण आफ्रिकेने ६ जिंकले.

3) पिच आणि हवामानाचा अंदाज काय आहे?
डी. वाय. पाटील स्टेडियमची पिच संतुलित आहे, फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठी पोषक. सामना दिवसभर चालू असल्याने दुसऱ्या इनिंगमध्ये थोडा टर्न मिळू शकतो. हवामान: २ नोव्हेंबरला ६३% पावसाची शक्यता (अॅक्युवेदरनुसार), तापमान ३१-३२°से, आर्द्रता जास्त. राखीव दिवसावर ५५% पावसाची शक्यता, पण मोठा व्यत्यय नसावा.

